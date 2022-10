Sandra e Raimondo, ricordate i figli adottivi? Eccoli oggi: hanno fatto fortuna

Sandra e Raimondo Vianello scelsero di adottare dei figli che oggi hanno trovato il loro posto nel mondo grazie all’eredità dei due attori. Vediamo chi sono e cosa fanno.

La coppia più famosa della tv, quella composta da Sandra e Raimondo, resterà per sempre nel cuore degli italiani.

Sandra e Raimondo: la loro eredità

Sandra e Raimondo, insieme sia nella vita che sul set, ha fatto la storia della televisione. Impossibile dimenticare la loro sit-com super divertente Casa Vianello. Una sit com tanto seguita perché sembrava trasferisse in tv la vita privata dei due e sembrava quasi non fosse recitata. Anche il set sembrava davvero la casa di Sandra e Raimondo.

Impossibile dimenticare il mantra che si ripeteva nel programma che barba che noia, che tutti quelli che hanno vissuto negli anni Novanta sanno a memoria. Sandra e Raimondo morirono nello stesso anno, a soli cinque mesi di distanza: lui il 15 aprile del 2010 lei, invece, il 21 settembre. Uniti anche nella morte, dopo cinquant’anni di vita terrena trascorsa insieme. Una scomparsa, la loro, che ha colpito tutti, soprattutto i loro figli adottivi.

Chi sono i loro figli adottivi?

Ai funerali di Sandra e Raimondo, in prima fila ci fu la famiglia Magsino composta dal padre Edgar, la madre Rosalie ed i figli John Mark (ovvero Gian Marco) e Raimond. I quattro, di origini filippine, vennero adottati da Sandra e Raimondo che non poterono avere figli naturali. Dapprima, Edgar e Rosalie erano i domestici dei due attori.

I figli Gian Marco e Raimondo chiamavano Sandra e Raimondo zii e sono apparsi anche nella sit-com. Qualche anno fa, i quattro hanno raccontato la loro vita dopo la morte dei loro benefattori. Sono loro, infatti, ad aver ereditato interamente la fortuna degli attori che hanno lasciato loro un patrimonio milionario nonché la loro casa.

Rosalie, nel corso di un’intervista, disse che Sandra e Raimondo avevano espressamente chiesto a servizio una coppia che potesse vivere nella loro casa e che avesse un figlio piccolo. All’epoca, Gian Marco aveva soltanto 6 mesi.

I due ragazzi sono ormai grandi: uno ha 31 anni, l’altro 26. Gian Marco si occupa di network marketing. E’, infatti, il titolare di Cashback World per Monza e Brianza. Si tratta di un centro commerciale digitale sia per i privati che per le aziende. Raimondo, invece, si è lanciato nel ramo immobiliare aprendo un’agenzia.

I loro genitori, invece, di 55 e 57 anni, hanno scelto di andare e venire dalle Filippine dove hanno aperto una Onlus dedicata proprio a Sandra e Raimondo. Per loro, il valore più grande che hanno ricevuto in cambio è stato l’affetto. Non sono mancate le ospitate televisive della famiglia per ricordare i compianti attori.