Finestrini auto, non è più legale farlo: sanzione pesante a chi li lascia così

Non si può più far nulla, perché i finestrini auto non potranno più essere lasciati in quel modo. Le sanzioni sono veramente altissime.

In un mondo moderno e iper tecnologico come questo in cui stiamo vivendo, i mezzi di trasporto si evolvono. Per questo motivo, anche il Codice della Strada si adegua e aggiorna le sue normative con sanzioni che possono essere anche molto alte. C’è un nuovo regolamento che si riferisce ai finestrini auto e ad una azione non è più consentita anche se viene fatta senza pensarci. Diciamoci la verità: lo facciamo tutti quanti ma da oggi non è più possibile. Attenzione alle multe salate.

La nuova norma sui finestrini aperti

Si sta concretizzando qualcosa di nuovo e particolare che riguarda il Codice della Strada. È oramai risaputo che il mondo delle strade e di come condurre un auto sta cambiando, con regole e sanzioni che gli automobilisti si trovano a dover pagare nell’immediato.

Nella maggior parte dei casi si tratta di regole di cui tutti sono – o dovrebbero – essere al corrente mentre altri casi mettono l’accento su qualcosa di molto particolare. Ci sono azioni svolte dagli automobilisti ogni giorno, ma non tutte sono concesse anche se fatte pensando di essere nel giusto.

Nel dettaglio si parla dei finestrini dell’auto che non possono essere abbassati, totalmente o parzialmente, quando il mezzo è in sosta.

A tutti è capitato almeno una volta di dimenticare l’auto aperta per distrazione o di essere scesi dall’auto velocemente, senza pensarci. Non tutti ne sono al corrente, ma l’articolo 158 del Codice della Strada evidenzia tutte le ipotesi di divieto per la fermata e la sosta dei veicoli.

In questo testo della normativa si fa riferimento alle fermate in doppia fila, in prossimità dei marciapiedi o passaggi a livello e comunque in tutte le zone dove ci sono gli appositi cartelli. Il comma 4, nello specifico, individua quelli che sono i comportamenti degli automobilisti che devono essere messi in pratica onde evitare furti o incidenti.

Nel dettaglio si parla di negligenza, distrazione e dimenticanza o comunque una serie di azioni che conducono a quanto sopra evidenziato.

Ma nel momento in cui un automobilista lascia il finestrino aperto dell’auto in sosta/fermata, cosa succede? Il Codice della Strada lo identifica come “istigazione al furto” invitando alcuni malintenzionati a rubare il veicolo mettendo a rischio la vita dei cittadini.

L’obiettivo primario è quello di impedire che l’auto venga rubata o che si possano mettere in atto le frodi all’assicurazione, prevenendo incidenti di vario tipo.

Le sanzioni previste dal Codice della Strada

L’articolo 158 del Codice della Strada al comma 6 identifica anche un altro comportamento da non sottovalutare. Si tratta infatti di parcheggiare l’auto lasciando i finestrini abbassati, con multe che arrivano a cifre decisamente alte.

Le sanzioni previste arrivano sino a 173 euro e non è assolutamente giustificabile. Si parte da una somma di 42 euro e poi si arriva a quanto sopra menzionato, a seconda della gravità dell’azione.