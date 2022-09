Acerbi-Inter, è fatta!

Dopo la frenata delle ultime settimane Inter e Lazio hanno trovato l’accordo definitivo con Francesco Acerbi che passa in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, fondamentale nella riuscita della trattativa la volontà di Simone Inzaghi che ha spinto per riavere il difensore allenato ai tempi della Lazio



Finalmente è arrivato il difensore che mancava a Simone Inzaghi per completare la propria rosa, in mattinata i nerazzurri hanno chiuso la trattativa con la Lazio portando a Milano Francesco Acerbi, esperto difensore che già in passato si era esaltato sotto con l’attuale tecnico dell‘Inter.

Dopo la cessione di Andrea Ranocchia il club nerazzurro aveva bisogno di un rinforzo di qualità per la propria retroguardia e Francesco Acerbi è stato fin da subito la prima scelta della società interista che ha deciso di ingaggiare il difensore ormai ex Lazio.

L’ex numero 33 biancoceleste sta svolgendo proprio in queste ore le visite mediche e da domani sarà a tutti gli effetti a disposizione di Simone Inzaghi.





Acerbi-Inter, tutto fatto!

Alla fine la fumata bianca è arrivata con Francesco Acerbi che diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter lasciando la Lazio dopo quattro stagioni intense con oltre 130 presenze in maglia biancoceleste.

Nell’ultima stagione disputata il difensore italiano era stato spesso criticato dalla tifoseria che gli rimproverava un atteggiamento troppo superficiale in campo.

Con gli acquisti di Mario Gila, Alessio Romagnoli e Nicolò Casale il numero 33 era finito in fondo alle gerarchi di Maurizio Sarri chiedendo espressamente alla propria società di essere ceduto.

Nell’Inter il tridente difensivo titolare rimane quello formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni ma con l’inizio della Champions League ed i tanti impegni infrasettimanali per Inzaghi sarà importante avere un sostituto all’altezza dei titolari.

Beppe Marotta ha dunque esaudito anche l’ultima richiesta del proprio allenatore che ora avrà il compito di vincere il derby di sabato per rilanciarsi dopo la brutta sconfitta nel big match proprio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.

In queste prime uscite stagionali l‘Inter non ha convinto fornendo prestazioni non sempre convincenti e manifestando un’insolita fragilità difensiva.

L’esperienza di Francesco Acerbi potrà essere molto utile ad Inzaghi soprattutto negli ultimi minuti quando la squadra dovrà difendere una situazione di vantaggio.

Il mercato nerazzurro dunque si chiude ufficialmente con un acquisto importante e fortemente voluto dall’allenatore, ora i tifosi e la società si aspettano una grande stagione.