Europeo Femminile, l’Italia sfida la Francia!

Dopo tanta attesa finalmente la nazionale italiana femminile inizia la sua avventura agli Europei, grande entusiasmo per le azzurre pronte a sfidare la Francia nella prima gara valevole per il gruppo D



Tra le squadre che si contenderanno il titolo di Campioni d’Europa ci sarà anche la Nazionale di Milena Bartolini che proverà ad emulare la storica cavalcata della Nazionale Maschile che arrivò la scorsa estate a raggiungere la storica vittoria a Wembley.

Sarà un europeo importante per il calcio femminile italiano che dovrà dimostrare di aver colmato il gap con Francia e Spagna, favorite assolute per la vittoria della competizione.

L’Italia si affida ai gol di Cristiana Girelli

L’Italia arriva all’Europeo in un ottimo stato di forma e con l’entusiasmo maturato dall’importante mondiale disputato nel 2019 quando Bonansea e compagne uscirono soltanto ai quarti di finale.

La CT delle azzurre Milena Bartolini, nella conferenza stampa di presentazione all’Europeo, ha parlato di coraggio e sacrificio, elementi non dovranno mancare alle ragazze per affrontare una prima sfida estremamente complicata contro le campionesse francesi.

Pochi dubbi di formazione per Bartolini che schiererà la sua Italia con il solito 4-3-3 sfruttando la compattezza di un gruppo che ormai lavora insieme da diversi anni conoscendo alla perfezione questo sistema tattico.

Laura Giuliani rimane una sicurezza tra i pali, davanti a lei agiranno Bartoli, Game, Linari e Boattin. Il centrocampo a tre è guidato dalle Juventine Cernoia e Rosucci affiancate da Giugliano, davanti Bergamaschi e Bonansea agiranno dietro alla numero 10 Cristiana Girelli.

Milena Bartolini farà molto affidamento sulla presenza del gruppo di giocatrici della Juventus che ha recentemente vinto il campionato italiano per il quinto anno consecutivo.

Fondamentali saranno i gol di Cristiana Girelli, numero 10 e immagine di copertina della nostra nazionale

Francia, l’obiettivo è arrivare fino in fondo.

L’allenatrice francese Corinne Diacre è pronta a disputare un Europeo che vede la sua nazionale partire come una delle favorite per la vittoria finale insieme alla Spagna.

Solito 4-3-3 per le francesi che mettono in campo una squadra esperta ma con molta qualità offensiva.

In porta ci sarà la numero 1 della Juventus Peyraud-Magnin, davanti a lei Pérsisset, Mbock Bathy, Renard e Karchaoui.

Tanta qualità nel centrocampo a tre delle francesi con Geyoro, Bilbault e Toletti , in attacco il tridente offensivo sarà composto da Diani, Katoto e Cascarino.

Inizia l’Europeo femminile, la nostra nazionale vuole continuare a stupire ed a regalare gioie al nostro Paese.