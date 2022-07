Djokovic-Kyrgios, a Wimbledon si fa la storia!

Giornata imperdibile a Londra dove il prestigioso campo Centrale dell’All England Club eleggerà il nuovo re di Wimbledon, Novak Djokovic sfida Nick Kyrgios in una finale che si preannuncia elettrizzante.



L’appuntamento più atteso dell’anno è finalmente arrrivato, sul centrale di Wimbledon comunque vada si farà la storia, Djokovic insegue il settimo trionfo sul prato inglese ed il 21esimo Major in carriera, Kyrgios vuole la sua prima vittoria slam.

Tanta attesa per una finale spettacolare tra due grandi atleti e tennisti dotati di enormi qualità fisiche e capaci di esaltare il pubblico con giocate ad alto coefficiente tecnico.

Djokovic, l’uomo da battere

Inutile nascondersi, Novak Djokovic è in assoluto il tennista al momento più forte sul prato inglese, il serbo dopo un cammino netto si presenta all’atto conclusivo dei Championships con la consapevolezza di avere tutto, o quasi, nelle proprie mani.

Il serbo dovrà evitare l’errore già commesso con Sinner e Norrie, oggi iniziare sotto ritmo potrebbe compromettere la partita e dare ancora più entusiasmo ad un Kyrgios che proverà subito a dominare gli scambi ed a trovare le sue solite variazioni di ritmo chiamando spesso a rete il tennista serbo.

Nole si gioca, probabilmente, una delle partite più importanti della carriera in un’annata complicatissima che rischia di vederlo fuori dall’ultimo slam stagionale per via della scelta di non sottoporsi al vaccino contro il Covid-19, fattore richiesto per entrare negli Stati Uniti d’America dove si disputeranno gli US Open.

Il forfait di Nadal ha dato la possibilità a Nole di portarsi ad uno slam di distanza dal fenomeno spagnolo, occasione che Djokovic proverà a sfruttare vincendo il settimo Wimbledon della sua carriera.

Kyrgios, esame di maturità

Arrivato a sorpresa in finale oggi Nick Kyrgios dovrà dimostrare di aver definitivamente fatto quel salto di qualità definitivo nella sua carriera.

L’australiano dovrà gestire il suo carattere cercando di gestire con intelligenza i momenti del match in cui sarà inevitabilmente sotto pressione.

Fondamentale sarà il primo set, per Nick sarebbe fondamentale portarsi subito in vantaggio per avere ancora più entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi.

Kyrgios a 27 anni ha l’occasione più importante della carriera, vincere un major, a Wimbledon e contro Novak Djokovic darebbe una carica clamorosa al talentoso australiano che da qui in avanti potrebbe iniziare una nuova carriera

L’appuntamento è alle 16, quando sul campo centrale di Wimbledon Kyrgios e Djokovic si sfideranno per entrare, in modi diversi, nella storia del tennis.