Eterno Rafa Nadal, trionfo e 14esimo Roland Garros!

Ancora Rafael Nadal, sempre Rafael Nadal. Il maiorchino trionfa per la 14esima volta in carriera sul Philippe Chatrier e vince il suo 22esimo titolo slam.

Un torneo strepitoso quello di Nadal che non smette di stupire alzando l’ennesimo trofeo della sua infinita carriera.

Djokovic,Zverev e Ruud non sono riusciti a fermare il tennista più vincente della storia che, anche in finale, dimostra la sua netta superiorità contro un Ruud mai in grado di impensierirlo.

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

Il giardino di casa Nadal

Dal 2005 al 2022, Il fenomeno di Manacor ha perso 3 partite sul Philippe Chatrier frantumando anno dopo anno ogni record possibile e diventando in assoluto il più grande giocatore della storia del tennis sulla terra battuta.

Nessun problema in finale per il maiorchino che domina in lungo e in largo il canadese Casper Ruud, generoso ma “tecnicamente” troppo lontano dal poter mettere in difficoltà Nadal a Parigi.

Finisce 6/3,6/3,6/0 in poco più di due ore con le lacrime del mancino di Manacor che continua a stupire il mondo con la sua continuità e con la capacità di risolvere anche le partite più complicate.

Difficile, impossibile descrivere la strepitosa carriera di un uomo che a 36 anni continua a stupire giocando un tennis da antologia.

Un Roland Garros iniziato con mille e dubbi e un’altra vittoria che permette a Nadal di “allungare” con due slam di vantaggio sui rivali storici Federer e Djokovic (fermi a quota 20 major)

Nadal e un 2022 fin qui perfetto

Due su due per Rafa che dopo lo strepitoso trionfo a Melbourne contro Daniil Medvedev vince il secondo slam dell’anno trionfando anche a Parigi.

I problemi al piede non fermano la fame di vittoria del maiorchino che pur soffrendo ha stretto i denti superando le difficoltà e realizzando una delle imprese più grandi della storia dello sport.

Nadal raggiunge quota 22 slam vincendo ancora a Parigi e dimostrando come con il carattere e la forza di volontà si possano superare anche gli ostacoli più difficili.

Tanti dubbi sulla partecipazione di Nadal alla stagione sull’erba, difficile ad oggi ipotizzare la presenza di Rafa a Wimbledon e la forte speranza di rivederlo competitivo dopo l’estate per l’inizio della preparazione in vista dello US Open.