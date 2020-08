eSport, nasce in Giappone il primo hotel per videogiocatori

Vacanze ed esports? Una meta ideale potrebbe essere il Giappone, per la precisione Osaka, città nella quale ha aperto l’eZONe Cyber Space Hotel. L’albergo, pensato appositamente per gli appassionati di esports, sorge nel quartiere Nipponbashi. Già solo osservandone la facciata emerge l’aura moderna da cui è circondato l’edificio, che invita tutti i gamer, i player professionisti e gli appassionati a visitarlo. Attualmente tuttavia l’hotel ospita un numero limitato di persone, a causa delle restrizioni da Covid 19.

La struttura pensata per i videogiocatori

La struttura dell’edificio è molto articolata. I primi tre piani sono progettati per essere utilizzati come arene da gaming, possono vantare settanta pc di ultima generazione, corredati da periferiche e apparecchiature per effettuare i live streaming. Il primo piano può anche servire da sala per major e tornei, mentre al terzo si trovano i distributori automatici e gli spazi della community, dove i player possono fare una pausa.

Solo i piani dal quarto all’ottavo sono adibiti al pernottamento vero e proprio, con camere e servizi annessi. In particolare, dal quarto al sesto piano vi sono stanze capsula pensate per accogliere gli ospiti di sesso maschile, mentre l’ottavo piano è riservato alle clienti di sesso femminile. Le stanze al settimo, infine, sono l’ideale per garantire il massimo della privacy e del comfort: ogni spazio è dotato di pc da gioco e sono disponibili due tipi di sala, una per atleti eSports professionisti e una per gamer occasionali. I proprietari dell’hotel hanno definito la struttura perfetta per tutti coloro che non vogliono abbandonare il competitivo mondo degli eSports nemmeno quando sono in viaggio. L’albergo permetterà a queste persone di continuare le loro competizioni e di esercitarsi per essere preparati in vista dei tornei.