Calciomercato Balotelli: in viaggio per Nantes?

Il calciatore non resterà al Brescia, ma dove andrà a giocare? Si fa sempre più insistente la voce che lo vede giocare nuovamente in Francia, al Nantes.

Continua a leggere

Continua a leggere

Non sarebbe la prima volta per l’attaccante giocare in Francia, aveva già avuto due esperienze in passato positive con il Marsiglia e il Nizza, soprattutto quest’ultimo club – e la città di appartenenza, avevano dato a SuperMario delle immense soddisfazioni sia sul piano lavorativo che quello privato.

Non si può dire certo la stessa cosa dell’esperienza al Brescia: fuori rosa e pochi gol sono stati come una condanna per il calciatore. Dal 6 giugno il club ha infatti rescisso il contratto con Balotelli, ma dove andrà allora la prossima stagione?

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche eSport, nasce in Giappone il primo hotel per videogiocatori

Oltre al Nantes ci sono altre squadre che lo vorrebbero con loro: forte interesse da parte dei rumeni del Cluj e dei turchi del Besiktas.

Al momento la squadra più papabile sembra quella del Nantes, il tecnico Gourcouff ha chiesto al presidente Favard un aiuto in attacco, e sembra che Balotelli sia stato contattato per svolgere questo ruolo.

Continua a leggere