Esplosione sul set del Gladiatore 2, in Marocco

Diverse persone sono rimaste ferite in Marocco, dove sono in corso le riprese del Gladiatore 2, il sequel del famoso film con protagonista Russel Crowe.

L’incidente è stato comunicato dalla Paramount Pictures, che produce la pellicola. Nel comunicato è stato precisato che ci sono diversi membri della troupe che sono rimasti feriti, il numero esatto dovrebbe essere 6. Tuttavia, sono in condizioni stabili e sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Ignota la dinamica dell’incidente, sappiamo solo che si è trattato di una potente esplosione.

Incidente in Marocco sul set del Gladiatore 2

Il famoso film di Ridley Scott del 20000, Il Gladiatore, tornerà al cinema nel novembre del 2024 con un sequel che sta facendo parlare in questi giorni per un avvenimento che purtroppo non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo.

Sul set del sequel, allestito in Marocco, è avvenuta un’esplosione alcuni giorni fa e solo oggi la casa di produzione Paramount Pictures ha diffuso un comunicato per rassicurare sulle condizioni di salute delle diverse persone della troupe colpite, le quali sono stabili e si trovano in ospedale per accertamenti.

Il bilancio dei feriti parla di 10 persone, per fortuna però non ci sono state vittime. Dell’accaduto aveva parlato alcuni giorni fa anche la testata giornalistica Variety, riferendo che l’episodio è avvenuto il 7 giugno scorso durante una sequenza acrobatica pianificata.

Anche in queste prime dichiarazioni, a parlare è stato un portavoce della casa di produzione, che ha dichiarato che i servizi medici e gli uomini della sicurezza presenti nel luogo, sono intervenuto tempestivamente per soccorrere i feriti e ristabilire la normalità. C’è stata tanta paura ma nessuna ferita mortale.

Poco fa appunto c’è stato un nuovo comunicato in cui sono giunte le rassicurazioni per le famiglie dei coinvolti e per tutti noi che da qui abbiamo appreso la notizia dell’incidente con grande paura.

Si tratta di 6 persone colpite, 4 delle quali rimarranno in ospedale ancora per alcuni giorni perché hanno riportato ferite più gravi come ustioni, le altre invece si sono già riprese.

Il sequel

A parte questo episodio spiacevole che seguiamo con molta attenzione, cresce l’attesa e c’è un grande entusiasmo per la notizia dell’arrivo del secondo capitolo a ben 23 anni di distanza anche se, precisiamo subito che non ci sarà il protagonista Massimo Decimo Meridio, interpretato magistralmente all’epoca da Russel Crowe.

Per questo ruolo l’attore ha vinto un Premio Oscar come miglior protagonista ma ce ne sono stati altri 4 (migliori costumi, migliore colonna sonora, miglior film e migliori effetti visivi) per la pellicola ambientata a Roma ma girata fra Malta, Marocco, Italia e Inghilterra.

Il Gladiatore ha ricevuto numerosi pareri favorevoli dalla critica specializzata, specialmente per le interpretazioni di Russel Crowe e Joaquin Phoenix, nemici nella trama del film che parla di un generale dell’esercito romano costretto a combattere per volere dell’imperatore di Roma e a cui il popolo dimostrerà grande affetto facendo infuriare quest’ultimo. Commodo era il figlio naturale di Marco Aurelio ma questi sceglierà Massimo come successore perché lo vedeva come un uomo più affidabile e gli affida il compito di ripristinare la Repubblica e ridare potere al Senato.

Commodo uccide così il padre, deluso dalla scelta. Dichiarerà poi la morte per cause naturali ma Massimo non gli crede e nasce la rivalità che sfocerà poi nella vendetta del nuovo imperatore, che ordinerà il massacro della famiglia del generale. Massimo si salverà dall’essere giustiziato ma verrà catturato da un mercante di schiavi fino a tornare a Roma come gladiatore, guadagnando il favore del popolo che inizialmente lo vede come carne da macello ma poi comincia a rispettarlo e ad applaudirlo davanti allo sconcerto di Commodo.

Una trama bellissima e struggente, saputa rappresentare al massimo dalla maestria di Ridley Scott, che ha firmato questo grande successo al botteghino posizionatosi al secondo posto nel 2000 fra i film più redditizi dell’anno. La critica ha premiato anche le scene di azione e la fotografia.

Lo stesso regista britannico è tornato dietro alla macchina da presa insieme ad alcuni membri della troupe originale ma mancheranno nomi importanti, fra cui proprio quello dell’amato protagonista. Lo abbiamo chiamato per convenzione Il Gladiatore 2 ma non è ancora noto il titolo ufficiale.

Per quanto riguarda la trama, sappiamo che ruoterà intorno alla figura di Lucio, il nipote di Commodo e figlio di sua sorella Lucilla, ormai in età adulta.

Una notizia così bella accolta con entusiasmo dai fan è stata rovinata dall’assalto su cui stanno ancora indagando le forze dell’ordine per capire se sia di matrice terroristica. Dalla Paramount intanto fanno sapere che le riprese riprenderanno a breve e verranno rafforzate le misure di sicurezza perché questa è la priorità per il cast e per i membri della produzione.