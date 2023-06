Avete capito quanto guadagna un bagnino? Il compenso che percepisce in un mese

Qual è il compenso di un bagnino? Questo professionista del settore guadagna al mese questa cifra nello specifico.

Il compenso del bagnino quale dovrebbe essere nello specifico? Gli esperti del settore hanno messo sul tavolo una stima prendendo le ultime tabelle stipendi a disposizione e non solo. Il personale di salvamento nelle spiagge è importante per la sicurezza dei bagnanti e per il corretto comportamento. Salvare le vite i mare, far osservare le regole, aiutare in caso di bisogno ed essere sempre presenti: quanto guadagna un bagnino per fare tutto questo?

Brevetti e caratteristiche per la professione

La cultura del bagnino è ripetuta nel tempo. Questo professionista del settore è chiamato a garantire la sicurezza dei bagnanti e di chi occupa le spiagge. È una figura importante che gli stabilimenti adottano anno dopo anno.

Al bagnino è richiesto di avere un brevetto apposito per svolgere la professione. Il problema, secondo gli esperti, diventa la loro retribuzione. Spesso e volentieri il compenso per il bagnino è al di sotto delle aspettative con orari e mansioni che superano di certo l’importo proposto.

A questo punto la domanda nasce spontanea: quale dovrebbe essere lo stipendio per un bagnino che svolge la sua professione per l’intera stagione estiva?

Lo stipendio dovrebbe essere commisurato in base alle sue mansioni e alla responsabilità. Questa figura è infatti chiamata a controllare i bagnanti e salvare loro la vita in caso di necessità. Un ruolo spesso e volentieri sottovalutato ma di estrema importanza.

Quale sarebbe il compenso per un bagnino?

Secondo le stime e in linea generale, ci sono proposte per il ruolo di assistente bagnanti con un range dai 600 sino ai 1.500 euro al mese. In alcuni casi viene anche offerto vitto e alloggio, in altri invece è escluso.

Come considerare a questo punto uno stipendio adeguato per le mansioni da coprire? Il datore di lavoro dovrebbe considerare il contratto nazionale di categoria, oltre che il ruolo e la mansione richiesta come da normativa legata al settore turismo. I livelli della professione potrebbero essere differenti:

Capo assistente bagnanti di terzo livello;

Istruttore con brevetto di quarto livello;

Assistente dei bagnanti di quinto livello;

Inservienti e collaboratori per la pulizia di sesto livello.

L’orario di lavoro dovrebbe essere di 44 ore settimanali, 6 al giorno. Il compenso bagnino a questo punto varia a seconda del livello e dalla mansione con partenza da 1.300 euro sino a 1.600 euro.

Le cifre cambiano anche a seconda della struttura turistica di riferimento, dagli hotel ai villaggi sino ad altre categorie di interesse. Questo vuol dire che non si ha un dato certo dello stipendio del bagnino, ma è comunque evidente che questo debba variare se si prendono in considerazione vari fattori primari.

È inoltre importante che questo professionista sia assunto con contratto regolare.