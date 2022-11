Esplosione in un laboratorio di biscotti a Palermo: 3 ustionati gravi

By

È di poco fa la notizia di un’esplosione in un biscottificio di Palermo, che ha causato 3 ustionati in modo grave.

Forse è stata una fuga di gas a causare l’esplosione e quindi il violento incendio ma per fortuna non sono state registrate vittime.

Esplosione a Palermo

Ci troviamo a Palermo per riportare di una terribile notizia diffusa poche ore fa ma di cui non si hanno molti dettagli al momento.

Secondo quanto emerso, in un laboratorio di produzione di biscotti, stavano lavorando alcuni operai per il collaudo di alcuni forni.

La zona è quella di via Calcante, quando a un certo punto si è avvertita una fortissima esplosione che poi ha scatenato un violento rogo.

L’episodio è accaduto in pochi minuti che potevano essere fatali agli operai, invece alcuni testimoni che hanno sentito il rumore, si sono subito attivati per chiamare i soccorritori del 118 e le autorità.

Il 118 ha mandato diverse ambulanze a sirene spiegate perché le testimonianze riferivano di una situazione molto grave e gli operatori sanitari non sapevano cosa avrebbero trovato.

Fortunatamente non ci sono state vittime ma solo feriti, in particolare due operai del biscottificio sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Civico.

Nella struttura c’era anche un terzo uomo che è stato trasportato a Villa Sofia ma in condizioni meno critiche, classificate come codice giallo.

Un quarto e un quinto operaio invece sono rimasti illesi ma fortemente sotto shock per quanto accaduto.

Tutti i presenti sono stati medicati sul posto e poi trasferiti nelle dovute strutture, in seguito l’area è stata recintata per consentire alle forze dell’ordine di lavorare sulla dinamica dello scoppio per accertare le responsabilità.

A tal proposito sono a lavoro anche i tecnici dell’Amg per eseguire verifiche su contatori e cabine elettriche in zona.

I danni alla struttura

Come avviene di rito, anche nell’esplosione avvenuta nella fabbrica in data odierna sono giunti subito i Vigili del Fuoco e le autorità per i rilievi e gli accertamenti sul luogo.

L’altro lato della vicenda, oltre al ferimento di 3 operai, è anche quello relativo ai danni alla struttura.

Il biscottificio infatti ha riportato grossi squarci nella parte del tetto dei capannoni dove gli operai stavano collaudando i forni.

I tecnici che ora si trovano ricoverati negli ospedali hanno riportato ustioni importanti, in particolare quello in codice rosso ne ha diverse al volto e alle braccia.

A testimoniare la furia dell’esplosione sono stati i due lavoratori rimasti per lo più illesi, che hanno riferito agli agenti di aver sentito un forte rumore all’improvviso e quindi le fiamme che hanno raggiunto in poco tempo il tetto dello stabilimento.