Blatte e scarafaggi dagli scarichi, 1 cucchiaio nel lavello e non torneranno più

Blatte e scarafaggi dagli scarichi? Metti un cucchiaio nel lavello e non torneranno mai più. Ecco il segreto che non conosci.

Le blatte e gli scarafaggi sono da sempre gli ospiti indesiderati che invadono le case, in particolari si annidano negli ambienti umidi, tra cui la cucina ed il bagno. Scarafaggi e blatte hanno un aspetto poco gradevole e sono insetti che sono capaci di resistere ad ogni calamità naturale. Amano stare in ambienti caldo-umidi e vivono indisturbati durante l ore notturne. Oltre a queste caratteristiche le blatte e gli scarafaggi possono deporre fino a centomila uova. Ciò li rende particolarmente fertili e proliferi.

Perché amano vivere nelle nostre case e prendono d’assalto gli scarichi? Blatte e scarafaggi amano nutrirsi di pezzi di pane, formaggio, biscotti e pezzi di carne. Ne sono ghiottissimi. Spesso e volentieri per cacciarli da casa ricorriamo all’utilizzo di prodotti chimici, ma ci sono validi rimedi naturali green che consentono di allontanare questi fastidiosi ed odiati insetti. Basta un cucchiaio di un determinato prodotto naturale per dire addio a questi voraci insetti.

Blatte e scarafaggi in casa: come capire che c’è infestazione?

Come capire che la nostra casa è infestata dalla presenza di blatte e di scarafaggi? Basta scorgere la presenza di palline nere sul pavimento per comprendere che in casa c’è qualche ospite indesiderato. Nelle nostre abitazioni sono diffuse soprattutto le blatte germaniche o “fuochine”, i cui escrementi sono presenti dietro al frigo, vicino alle tubature dell’impianto idrico e sotto i mobili.

La presenza di questi fastidiosi insetti è riconducibile alla presenza di secrezioni orali e feci maleodoranti, che possono contaminare l’acqua ed i cibi. Gli ambienti domestici infestati dalle blatte e dagli scarafaggi devono essere immediatamente sanificati.

Addio agli scarafaggi ed alle fuochine: i prodotti chimici sono efficaci?

Molto spesso per dire addio agli scarafaggi ed alle blatte germaniche ricorriamo all’uso di prodotti chimici, che sono costosi e poco green. I prodotti chimici anti-blatte sono poco efficaci e possono causare irritazioni agli occhi ed allergie, tra cui dermatiti e problemi respiratori ai bambini ed agli animali domestici. Inoltre, i prodotti chimici sono dannosi per l’ambiente, per questo è bene preferire i rimedi naturali.

Addio blatte e scarafaggi: basta un cucchiaio di questo prodotto naturale

Per dire addio alle blatte ed agli scarafaggi è bene ricorrere all’utilizzo di un cucchiaio di alloro secco e di acqua. L’alloro ha un odore aromatico piuttosto persistente che consente di tenere lontane le blatte e gli scarafaggi. Basta lasciare seccare qualche foglia di alloro, sminuzzarla ed aggiungere un po’ di acqua. Una volta pronta la miscela basta versarla nelle tubature e si potrà dire definitivamente addio a questi fastidiosi insetti. Una valida alternativa all’alloro è il rosmarino che può essere sminuzzato ed aggiunto ad una miscela di gesso e di acqua.