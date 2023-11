Incidente a Ormelle, auto finisce fuori strada: morti due giovani

Le vittime sono il conducente della vettura – un’Audi A3 – e un passeggero. Il grave incidente si è registrato la notte scorsa in via Roma, a Ormelle, provincia di Treviso.

Altri due giovani sono tuttora ricoverati all’ospedale di Treviso in gravi condizioni. I carabinieri si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente nella notte a Ormelle

Un grave incidente si è registrato la notte scorsa in via Roma a Ormelle, in provincia di Treviso. Un’auto è finita fuori strada, per poi terminare la sua corsa nel canale di scolo che fiancheggia la carreggiata. Un giovane di 27 anni, che era alla guida della vettura – un’Audi A3 – e un passeggero sono morti sul colpo. Altri due amici delle vittime sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Treviso.

Sul posto, oltre ai carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno operato anche vigili del fuoco e Suem 118.