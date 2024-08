Esodo estivo, i week-end di agosto da bollino rosso

Agosto è un mese critico per il traffico sulle autostrade italiane, soprattutto durante i fine settimana e nei giorni di esodo e controesodo.

La Polizia di Stato ha già segnalato quali saranno i giorni più critici da bollino rosso, durante i quali è sconsigliato mettersi in viaggio. Ecco alcuni consigli per affrontare al meglio questi periodi di traffico intenso.

Esodo estivo, come organizzare un viaggio intelligente

Agosto è un mese di partenze e ritorni. Tanti sono gli italiani che si mettono in viaggio per raggiungere il loro luogo di vacanza o fare rientro a casa. Ci sono però alcune accortezze da mettere in atto per programmare il cosiddetto “viaggio intelligente”. Vediamo quali sono. Innanzitutto cercare di evitare i giorni e gli orari di punta. Partire in giorni feriali, nelle prime ore del mattino o tardo pomeriggio, può aiutare a evitare gli orari in cui il traffico è particolarmente intenso.

Prima di partire, è importante assicurarsi che l’auto sia in perfette condizioni. Per il viaggio portare con sé acqua, snack, un kit di pronto soccorso e l’occorrente per il divertimento dei passeggeri (in particolare se si tratta di bambini). Le app come Google Maps o Waze possono fornire aggiornamenti in tempo reale sul traffico e suggerire percorsi alternativi. Se il viaggio è lungo, pianificate delle soste per riposare e ricaricare le energie. Questo è particolarmente importante se viaggiate con bambini o animali domestici.

I week-end da bollino rosso e le strade più trafficate

Durante il mese di agosto, le principali autostrade italiane interessate dal traffico intenso sono: A1 Milano-Napoli, che è una delle arterie principali che collega il nord e il sud del Paese, ed è spesso congestionata durante i periodi di esodo e controesodo, A14 Bologna-Taranto, che attraversa diverse regioni e serve molte località turistiche, A2 Autostrada del Mediterraneo, conosciuta anche come Salerno-Reggio Calabria, è un’altra autostrada critica durante l’estate, specialmente per chi si dirige verso le località del sud e infine A30 Caserta-Salerno; questa autostrada è spesso utilizzata come alternativa alla A1 e alla A2, ma può anch’essa diventare molto trafficata.

Per verificare lo stato del traffico in tempo reale si possono utilizzare diverse risorse e applicazioni. Ecco alcune delle opzioni più utili:

Google Maps, su cui vengono evidenziati eventuali incidenti o rallentamenti sul tratto di strada interessato, ViaMichelin, che offre una mappa del traffico in tempo reale, mostrando intasamenti, incidenti, lavori stradali e condizioni meteo e infine Autostrade per l’Italia che fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico, chiusure programmate e lavori in corso.

Per quanto riguarda i week-end da bollino rosso, segnaliamo il week-end del 9/10/11 agosto, quello del 16/17/18, 23/24 (soltanto nelle ore serali) e 30 e 31 agosto (soltanto negli orari serali).