Esce di strada e finisce contro un camion: morto ragazzo di 18 anni

By

Morto in un incidente in moto, il giovane 18enne, finito addosso a un camion dopo aver perso il controllo della sua 125 Zontes. Inutile l’arrivo dei soccorsi.

E’ morto all’ospedale di Cesena, dopo essere arrivato in condizioni disperate. Fabio Marceddu, il nome del ragazzo rimasto vittima dell’incidente, di San Mauro Pascoli, viaggiava sulla via Emilia, a Santa Giustina di Rimini.

Perde il controllo della moto e lo travolge un camion: morto Fabio Marceddu

Aveva solo 18 anni Fabio Marceddu. Il giovane, originario di San Mauro Pascoli, in sella alla sua Zantes 125 di cilindrata, è morto dopo un terribile incidente a Santa Giustina, frazione di Rimini, su Via Emilia. L’incidente nella giornata di ieri, venerdì 9 settembre, intorno alle 16:00.

Secondo i testimoni, pare che Fabio avesse intenzione di sorpassare una fila di macchine in coda, quando è finito per urtare un’audi bianca, station wagon. Probabilmente stava facendo ritorno a casa, mentre viaggiava in direzione Santarcangelo.

Da lì la caduta, non fatale, visto che non stava procedendo a velocità particolarmente spedita. A uccidere il ragazzo è stato un altro mezzo, visto che il corpo è finito – dopo lo schianto – pericolosamente nella corsia opposta.

Un camion, sfortunatamente, stava viaggiando nel senso contrario quando si è trovato il giovane motociclista praticamente addosso. A nulla è valsa la reattività del guidatore, che pare abbia provato ad evitare disperatamente il 18enne, ma senza riuscirci.

Le condizioni di salute, visto l’urto con il mezzo pesante, sono subito sembrate molto gravi. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, oltre alle forze dell’ordine, un’ambulanza e un’auto medica, insieme ai vigili del fuoco.

Cesena, troppo gravi le ferite di Fabio Marceddu: morto all’ospedale Bufalini

Sul posto la polizia locale è intervenuta per permettere i soccorsi al motociclista, chiudendo Via Emilia in entrambe le direzioni. Traffico chiuso che ha generato diverse code, fino all’arrivo dei soccorsi.

Vista la gravità della situazione, i sanitari sul posto dopo avergli fornito il primo soccorso, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Ravenna, che ha trasportato Marceddu immediatamente all’ospedale di Cesena.

Le sue ferite però, riportate soprattutto dopo lo scontro con il camion, non gli hanno lasciato scampo. Nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, il ragazzo è deceduto in ospedale, al Bufalini, poche ore dopo il suo arrivo.

La notizia della sua morte ha decisamente sconvolto gli abitanti del piccolo paese da cui veniva il 18enne, gli amici e i compagni di scuola, oltre che i genitori, la sorella e il fratello.