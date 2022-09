Buoni spesa da 50€ alla cassa, si stanno fiondando tutti in questo supermercato

Stanno andando a ruba e sono i buoni spesa da 50euro che vengono distribuiti in questo supermercato. I consumatori sono felicissimi e non se li sono di certo lasciati sfuggire.

La crisi oramai fa parte della vita di tutti i giorni e i consumatori cercano ogni tipo di rimedio per risparmiare. Ci ha pensato una nota catena di supermercati, premiando i suoi clienti più affezionati con dei buoni spesa da 50 euro direttamente alle casse. Insomma una coccola molto gradita che sta andando letteralmente a ruba.

Spesa al supermercato, come risparmiare?

Impossibile fare finta di nulla, perché in Italia si sta arrivando ad un punto di non ritorno. Questo vuol dire che la crisi economica sta raggiungendo dei picchi inspiegabili, iniziando durante la pandemia da Covid e rafforzandosi a seguito dello scontro con l’Ucraina.

Gli effetti sono devastanti, dalla mancanza di materie prime ad un aumento di tutti i prodotti. Le bollette sono triplicate e la spesa al supermercato è quasi un lusso come tantissimi anni fa. Le famiglie cercando di trovare delle soluzioni, per questo motivo appena c’è una occasione ghiotta non bisogna lasciarsela sfuggire.

Il risparmio si cerca al supermercato, perché non si può assolutamente rinunciare ad acquistare beni di prima necessità alimentari. Si stringe la cinghia, allentando un pochino in vista di offerte e opportunità delle grandi catene di distribuzione.

Per arrivare a fine mese, c’è una catena di supermercati tra le più amate in Italia che ha deciso di premiare i clienti affezionati con un regalo, una piccola coccola che farà sicuramente piacere. Ovviamente, per un supermercato il cliente è importante ed è per questo che si attuano non poche strategie di marketing volte al risparmio e fidelizzazione del consumatore.

In questo caso in particolare, il regalo è tradotto con buoni spesa da ben 50euro.

Buoni da 50euro alle casse in questo supermercato

È un affare da prendere al volo, infatti con una spesa di soli 3 euro ci sono a disposizione 100 buoni spesa dal valore di 50euro. La catena in questione è la MD, azienda leader in Italia e marchio discount che ha saputo conquistare i clienti con prodotti di altissima qualità.

Se è vero che tutti i supermercati hanno a cuore i propri consumatori, questa azienda è sempre un passo in avanti non solo con offerte e volantini ma con opportunità imperdibili e interessanti.

Un cliente si sente amato e preso in considerazione, tenendo d’occhio quel supermercato dove si recherà sempre.

Il Marchio MD si è fatto in quattro per poter mettere a disposizione 100 buoni sconto del valore di 50euro, con una spesa di soli 3euro. Il regalo in questione si può avere solo nei punti vendita della catena di supermercati, attendendosi alle condizioni da loro dettate che si trovano sul sito ufficiale o chiedendo allo staff.