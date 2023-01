By

Conoscete il metodo della lavanderia? Prendete un ferro da stiro e fate in questo modo per avere tutti i capi stirati in 10 minuti.

Stirare i capi è sempre una tortura, soprattutto quando non si ha del tempo da dedicare alla mansione. Allo stesso tempo ci sono dei metodi che si possono copiare e che gli esperti condividono molto volentieri. Avete mai provato il trucco della lavanderia? Consente di poter stirare i vestiti in soli 10 minuti e averli bellissimi da indossare nell’immediato. Assolutamente da provare subito e attuare ogni giorno anche per i vestiti delicati e le classica camicia da uomo.

Quanti minuti si sprecano con il ferro da stiro?

Il ferro da stiro è uno degli elettrodomestici che usiamo maggiormente in casa, per stirare ogni tipo di vestito – camicia e indumento. Stirare è un’arte perché non tutti sono in grado di farlo al meglio.

A tal proposito è bene evidenziare che la maggior parte delle persone spreca tantissimo tempo mentre stira, facendo lievitare la bolletta mentre rovina le trame dei vestiti. C’è un metodo che potrebbe aiutare tutti ed è quello della lavanderia: in soli 10 minuti i vestiti potranno essere stirati e indossati.

Metodo della lavanderia: stira i vestiti in soli 10 minuti

Quando si deve stirare un vestito non ci vogliono pochi minuti, ma con il metodo della lavanderia in soli 10 minuti si potrà finalmente avere tutto pronto per essere indosato.

Prima di tutto è necessario seguire queste tre regole fondamentali:

Impostare la temperatura corretta del ferro da stiro, considerando che i modelli moderni e tecnologici hanno impostazioni automatiche. In linea generale si deve impostare a 110° per nailon – acetato – acrilico – spandex, 115°C per tutti i materiali in poliestere o seta sino alla lana, arrivando a 200°C per lino e cotone; Per ottenere dei risultati migliori è importante che i vestiti vengano stirati ancora da umidi, oppure inumidendo il tessuto. L’ideale sarebbe usare un ferro da stiro a vapore, ma nel caso si può optare per un vaporizzatore con spray da usare al fine di poter migliorare il passaggio del ferro e velocizzare l’operazione; Quando il tessuto è scuro basterà rovesciarlo, così non diventerà lucido se a contatto con il calore del ferro; La centrifuga è ovviamente consentita, ma è meglio non esagerare e restare sotto gli 800 giri. Questo è un piccolo dettaglio che facilita la stiratura del tessuto.

Passando alla fase di stiratura vera e propria, ci vogliono solo 10 minuti per eliminare le pieghe dai vestiti. Per fare velocemente basterà seguire questi consigli:

Se il vestito ha un colletto basterà tenerlo piatto, stirando prima la parte interna per poi procedere sull’esterna. È importante che le punte vengano stirate partendo dal basso verso l’alto e ci vorranno solo pochi secondi;

basterà tenerlo piatto, stirando prima la parte interna per poi procedere sull’esterna. È importante che le punte vengano stirate partendo dal basso verso l’alto e ci vorranno solo pochi secondi; Ci sono dei polsini? Si procede dalla parte interna verso l’esterna con i polsini doppi che dovranno essere piatti;

Si procede dalla parte interna verso l’esterna con i polsini doppi che dovranno essere piatti; Per quanto riguarda la maniche si parte dalla spalla e poi si arriva al polsino, cercando di diminuire le grinze aiutandosi con uno stiramaniche apposite;