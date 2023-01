Milan, in porta arriva Devis Vasquez

Dopo i continui infortuni di Maignan e le prestazioni non convincenti di Tatarusanu il Milan decide di affidare la propria porta a Devis Vasquez, il colombiano arriva dal Club Guaraniì e nei prossimi giorni sarà a Milano per sostenere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto con i campioni d’Italia.



Gli infortuni di Mike Maignan hanno spinto il Milan ad intervenire sul mercato ed assicurarsi un portiere affidabile e considerato un vero talento del calcio colombiano.

Devis Vasquez, come riportato da Sky Sport, arriverà a Milano nei prossimi giorni per diventare a titolo definitivo il nuovo portiere del Milan.

Il colombiano classe ’98 arriva per diventare il secondo portiere titolare del Milan quando Mike Maignan avrà recuperato dall’infortunio e sarà nuovamente disponibile per prendersi la titolarità.

Maldini e Massara nel frattempo non abbandonano la pista che porta a Marco Sportiello, il portiere dell’Atalanta infatti andrà in scadenza il prossimi giugno ed i rossoneri proveranno a portarlo a San Siro come parametro zero durante la prossima sessione di mercato estiva.

Lo scudetto, Pioli col sigaro, lo strip di Tonali e Cardinale in piazza. Il #2022 del #Milan in 10 scatti https://t.co/GSBJzFHXl4 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 31, 2022

Ballo Toure e Rebic si fermano, la squadra di Pioli è in emergenza

Il 2023 del Milan non inizia nel migliore dei modi; durante la partita amichevole persa dai rossoneri con il PSV Eindhoven infatti Ante Rebic ha riportato una lesione all’adduttore della coscia sinistra che verrà valutata di giorno in giorno ma che per il momento mette fuori gioco l’attaccante croato.

Non è a disposizione neanche Ballo-Toure che ha riportato una lussazione acromion-claveare destra che richiede un’operazione chirurgica.

Il laterale sinistro sarà operato nella mattinata di domani e dovrebbe tornare a disposizione tra circa 40 giorni.

Il reparto che maggiormente preoccupa Pioli però rimane l’attacco, oltre al citato Rebic il Milan al momento ha fuori anche Divock Origi e ovviamente Zlatan Ibrahimovic.

Mercoledì contro la Salernitana i campioni d’Italia si affideranno ovviamente ad Olivier Giroud che dopo un grande mondiale è pronto a trascinare il Milan anche in questa stagione.

Il francese è una assoluta certezza per i campioni d’Italia che però stanno valutando qualche opportunità sul mercato per far rifiatare un giocatore che il prossimo settembre compirà 36 anni.

Sistemata la porta con l’arrivo di Vasquez Maldini e Massara ora lavorano per rinforzare l’attacco, vedremo se Pioli riceverà qualche regalo già in questo avvio di 2023.