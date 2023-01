Adriano Celentano e Ornella Muti, dopo 35 anni salta fuori la verità sul tradimento

La verità dopo 35 anni sul tradimento con Ornella Muti di Adriano Celentano. Dopo tanto tempo questi sono i fatti.

Sono due icone del cinema italiano, due personaggi che hanno fatto sognare intere generazioni e ancora oggi rappresentano il Made in Italy nel mondo. Da una parte Adriano Celentano con il suo mood da molleggiato, tra cinema – TV e musica, dall’altra la bellissima Ornella Muti con la sua grande carriera di attrice alle spalle. Dopo 35 anni emerge una verità che nessuno si sarebbe mai aspettato: sconvolgente e a dir poco particolare i cui dettagli potrebbero aggiungere molti pezzi al puzzle incompleto.

Adriano Celentano e Ornella Muti: due icone italiane

Adriano Celentano e Ornella Muti sono sempre stati una grande coppia del cinema degli anni settanta e ottanta. Due grandi icone del cinema italiano e sex symbol assoluti ancora oggi del grande schermo.

La Muti è stata sempre definita come una attrice tra le più amate dagli italiani, ancora oggi presente nel ricordo di molti. La sua è stata una carriera ricca con premi che l’hanno consacrata lungo tutti questi anni. Tra questi ricordiamo i Nastri d’Argento – i Globi d’Oro – il Ciak d’oro speciale e anche la targa in oro in occasione dei David di Donatello.

Non è tutto, infatti ha ricevuto anche tre candidature ai David di Donatello come migliore attrice protagonista e come migliore attrice per l’evento del 1988 European Film Awards.

Ha iniziato ad intraprendere la carriera di attrice a 14 anni che la mise subito al centro dell’attenzione, non solo per la sua bellezza ma anche per la bravura innata. Questo primo esordio le ha spalancato le porte internazionali anche per i fotoromanzi dell’epoca.

L’altra icona indiscussa è Adriano Celentano, uno dei cantautori che hanno scritto la storia del cinema e della musica italiana. Programmi TV e canzoni che sono sicuramente parte di un Italia sempre attuale. Tra i più grandi successi ricordiamo 24.000 mila baci, Azzurro, Il ragazzo della Via Gluck e Prego grazie scusi.

La verità sul tradimento con Ornella Muti: cosa è successo con Celentano?

Celentano degli anni settanta e ottanta era considerato un vero sex symbol, tanto che la maggior parte delle donne non restava indifferente al suo fascino e alla sua voce. Le due icone hanno lavorato spesso e volentieri insieme diventando una delle coppie del cinema tra le più amate.

Si dice che all’epoca non ci fu solo un rapporto professionale, ma ben di più. Celentano era già sposato con Claudia Mori, mentre la Muti era sposata con Andrea Facchinetti. Entrambi hanno confermato questo flirt dell’epoca, ma la Muti ha evidenziato che fu l’unico piccolo tradimento nei confronti del marito. Il cantautore ha vuotato il sacco, come riportano molti media tra cui il Sussidiario, mentre la Muti si è dichiarata amareggiata da questa rivelazione dopo tantissimi anni di silenzio.

Celentano ha evidenziato fosse in crisi con la moglie e per questo motivo si lasciò andare tra le braccia della Muti. L’apice del flirt è arrivato nel 1988 con le riprese del film iconico Innamorato Pazzo. Nessuno mai si rese conto di questo coinvolgimento, neppure il regista e gli operatori sul set.