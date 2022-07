“Eri il sole della mia vita”, mare di lacrime a Buckingham Palace: genitori devastati

By

Meghan Markle distruttaUna terribile notizia risuona a Buckingham Palace. Questa volta, ad esserne coinvolti, sono stati Meghan Markle ed il Principe Harry. Vediamo cosa è successo.

La notizia su questa novità arrivata a Buckingham Palace è stata diffusa dal The Sun.

Lacrime a Buckingham Palace

Delle notizie terribili arrivano a Buckingham Palace. Stavolta, riguardano il principe Harry e consorte. I due avevano già fatto parlare di se durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino.

La coppia, infatti, per la scelta di essersi trasferiti negli Usa e aver abbandonato la monarchia inglese, non avevano avuto il privilegio di salire sul balcone per i saluti insieme alla Regina.

Inoltre, si è vociferato che Harry ed il fratello William abbiano avuto soltanto 15 minuti di privacy per parlarsi da soli. Un altro indicatore del malcontento reale nei loro confronti, è stato rappresentato dal fatto che la Regina non abbia voluto farsi immortalare dai fotografi portati da Harry e Meghan insieme alla nipotina di un anno, incontrata per la prima volta proprio durante il Giubileo di Platino.

Tutti questi elementi, avrebbero convinto Harry ad andarsene prima e rientrare in Usa insieme a moglie e figli. Probabilmente la sua presenza non era gradita. Intanto, negli Stati Uniti, inizia a circolare la voce di un possibile malcontento nella coppia che, prima o poi, la porterà a scoppiare. Stavolta, però, per loro è arrivata una notizia terribile.

La terribile notizia

Kelly McKee Zajfen, ex modella ed amica della coppia reale, aveva un figlio. Quest’ultimo, di nove anni, è stato ritrovato da lei stessa, in casa, senza vita. Dell’accaduto ne ha parlato sul suo profilo Instagram condividendo una foto e una didascalia strappalacrime.

“Eri il sole della mia vita. Il tuo sorriso fatto la stanza così luminosa e il tuo cuore era il più puro e dolce di tutti”

questo un estratto della sua didascalia. L’ex modella ha anche affermato di non essere in grado di dare una ricostruzione dei fatti. I risultati dell’autopsia non sono stati ancora resi noti ma si sa già che George, questo il nome del bambino, non ha avuto alcun problema di cuore.

Meghan ed Harry, molto vicini all’amica, sono stati molto colpiti dalla sua perdita tanto da voler fare una donazione di circa 5000 euro destinata proprio alla sua famiglia. La somma sarebbe stata versata sul GoFundMe creato da un’altra amica, Kate Jefferson.

Ulteriori dettagli sulla morte del bambino potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Intanto, una cosa è certa: Harry e consorte sono stati molto colpiti dalla vicenda perché anche loro genitori di due splendidi bambini.