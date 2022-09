Erdogan chiede a Putin di restituire i territori occupati in Ucraina

By

Il presidente turco Erdogan, che ha mediato tra i due paesi in guerra, assicura che il suo omologo russo sta cercando un modo per porre fine alla guerra.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che sta cercando di mediare tra Mosca e kiev per porre fine alla guerra in Ucraina, ritiene che un ipotetico accordo di pace dovrebbe includere il ritorno dei territori invasi dalla Russia, compresa la Crimea, la penisola del mare annessa illegalmente ai negri dal Cremlino nel 2014.

Erdogan ha incontrato Putin 3 volte negli ultimi due mesi

Lo ha detto in un’intervista alla rete statunitense PBS, in cui ha anche assicurato che Putin potrebbe compiere a breve “passi significativi” alla ricerca della fine della guerra. Il leader islamista ha incontrato personalmente la sua controparte russa tre volte negli ultimi due mesi. L’ultima volta, la scorsa settimana a Samarcanda (Uzbekistan), durante il vertice della Shanghai Cooperation Organization, guidata da Mosca e Pechino.

In quel vertice, sia i leader della Cina che dell’India hanno espresso il loro disagio a Putin per il prolungamento della guerra. “In Uzbekistan, ho incontrato il presidente Putin e abbiamo avuto ampi colloqui con lui [sull’Ucraina]. E in effetti, mostra che è disposto a farla finita il prima possibile.

Questa è stata la mia impressione, perché le cose stanno andando in una direzione problematica in questo momento”, ha detto Erdogan durante l’intervista a New York trasmessa nelle prime ore di questo martedì (ora della penisola spagnola), nel quadro dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si svolge in questi giorni.

”Alla domanda se la Russia dovrebbe essere autorizzata a mantenere parte del territorio che ha conquistato da quando Putin ha lanciato l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, Erdogan ha risposto: “No, assolutamente no”. Nel caso in cui si raggiungesse un accordo di pace – cosa che la Turchia sta negoziando con le parti da marzo – “si prevede” che “i territori invasi vengano restituiti all’Ucraina”.

“Il ritorno dei territori invasi sarà molto importante”, ha sottolineato Erdogan. Inoltre, estese quel desiderio al territorio della Crimea. La Turchia mantiene un rapporto storico con questa penisola, che fu vassallo dell’Impero Ottomano ed è una delle case del popolo tartaro, che condivide legami linguistici e culturali con i turchi.

Il nazionalismo turco ebbe origine nel XIX secolo tra la borghesia e importanti intellettuali tartari, perseguitati dalle politiche omogeneizzanti dell’impero russo, che portarono queste idee in esilio a Istanbul. “Dal 2014 ne parlo con il mio carissimo amico Putin e glielo abbiamo chiesto. Vi abbiamo chiesto di restituire la Crimea ai legittimi proprietari.

Che sono i nostri discendenti allo stesso tempo“, ha detto Erdogan. Ankara ha mantenuto una politica di equilibrio dall’inizio dell’invasione russa, chiudendo il passaggio dello stretto turco che dà accesso al Mar Nero alle navi militari russe, sebbene abbia venduto droni armati anche all’Ucraina, paese con cui mantiene un accordo di alleanza strategica, che include la produzione congiunta di armi e attrezzature per la difesa.

La Turchia ha rifiutato di applicare le sanzioni approvate dai suoi partner NATO e ha permesso al suo Paese di diventare uno dei principali sbocchi per la produzione russa. Ma, ugualmente, è riuscita a convincere Mosca ad accettare l’attuazione del corridoio del grano attraverso il Mar Nero, che ha permesso di riprendere le esportazioni di grano ucraine bloccate dal conflitto. Inoltre, durante l’intervista, Erdogan ha annunciato che è stato concordato uno scambio di oltre 200 prigionieri di guerra tra Mosca e kyiv.