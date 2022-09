Pensione con 5 anni di lavoro, non è un sogno: questi pensionati possono farlo subito

Ci sono delle novità molto interessanti che riguardano le pensioni e la possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro. Ma con soli 5 anni di lavoro cosa fare? Ecco la risposta.

È un caso molto particolare e ci sono cittadini che desiderano andare in pensione anticipata, oppure con soli 5 anni di lavoro svolto. Sarà mai possibile? Il mondo delle pensioni è sotto la lente di ingrandimento continuamente tra scontenti e rinunce, tanto da chiedere sempre delle risposte alle mille domande poste. In questo caso specifico dei cinque anni, i dubbi in merito sono molti e i cittadini vogliono saperne di più, soprattutto in un momento di transizione come quello attuale.

Pensionati italiani, tra dubbi e incertezze

Anno dopo anno arriva il momento di lasciare il lavoro e andare in pensione. I cittadini italiani lo vedono come un traguardo sempre più lontano da raggiungere, considerando tutti i cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi anni che hanno portato a malumori e disagi.

Molto spesso, si sente parlare del pensionamento anticipato e ci sono alcune categorie che possono rientrare nella formula indicata. In linea generale, si devono attendere i 67 anni con versamento di 30 anni di contributi anche se le proposte sono diverse a seconda dei soggetti.

In questi anni, Governo dopo Governo, si è sentito parlare della necessità di mettere mano sul sistema pensionistico italiano. Nonostante questo, resta ad oggi tutto invariato anche se con il nuovo Governo potrebbe cambiare presto qualcosa.

L’ordinamento italiano consente di poter andare in pensione con soli cinque anni di lavoro: ma quando è possibile e chi può richiedere questo privilegio?

Pensione con 5 anni di lavoro: di che cosa si tratta

Come anticipato, il sistema pensionistico italiano mette a disposizione soluzioni differenti per tutti i cittadini italiani. La possibilità di richiedere l’assegno dopo cinque anni di lavoro è concreta, anche se ci sono dei punti da chiarire.

Infatti, questa non è una soluzione dedicata a tutti ma solo per alcune persone che hanno lavorato per un periodo molto breve. Tra le persone che possono prendere la pensione dopo cinque anni di lavoro, ci sono i soggetti inabili che non possono più svolgere alcuna professione.

L’inabilità alla professione viene accertata e confermata dal medico legale dell’ASL, con maturazione di almeno 5 anni di lavoro. Insieme a questo requisito fondamentale se ne aggiungono altri, ovvero:

Cessazione di ogni tipo di attività di lavoro

Cancellazione degli albi professionali ove presenti

Cancellazione del soggetto dagli elenchi dei lavoratori autonomi o operai agricoli

Rinuncia del trattamento di assicurazione obbligatoria per disoccupazione o altro.

Chi risponde a questa serie di requisiti sarà in grado di poter fare domanda e la pensione potrà essere revocata dopo la visita di revisione, nel caso in cui il soggetto non fosse più inabile al lavoro.

Quali sono gli importi? Non c’è un dato specifico, perché calcolati in base al soggetto e una serie di fattori determinanti.