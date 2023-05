Ercolano, voleva impiccarsi, ma i Carabinieri gli salvano la vita

By

Ha cercato di suicidarsi ma sono riusciti in tempo a salvargli la vita. I Carabinieri hanno tratto in salvo un uomo ad Ercolano, impedendogli di impiccarsi. Ecco cosa è successo.

Prima di tentare il suicidio, l’uomo ha chiamato il 112. Ed è stato solo il tempestivo intervento delle Forze dell’ordine che gli ha fatto evitare il peggio.

Ercolano, i Carabinieri salvano la vita ad un uomo

Voleva farla finita ma, grazie al cielo, qualcuno glielo ha impedito. La storia che stiamo per raccontarvi arriva da Ercolano, in provincia di Napoli e, protagonista, è un uomo che stava cercando di togliersi la vita. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, l’uomo è riuscito a salvarsi.

Ma andiamo per ordine. Un uomo, con la voce disperata, ha chiamato il 112 annunciando loro che, di lì a poco, l’avrebbe fatta finita, suicidandosi. Da questo, i militari di Ercolano si sono subito allertati ed hanno cercato in tutti i midi di rintracciare da dove provenisse quella telefonata così disperata. Nel giro di poco tempo, riescono a rintracciare l’abitazione dalla quale la chiamata proveniva e, di conseguenza, raggiungerla.

Senza perdersi d’animo, sono entrati in casa della persona sfondando una finestra e, lì, hanno trovato l’uomo impiccato con una corda all’inferriata della finestra della veranda. Era ancora vivo. Un carabiniere ha cercato di sollevarlo per evitare che la corda gli si stringesse troppo al collo, mentre i suoi colleghi hanno recuperato un coltello da cucina in casa ed hanno tagliato la fune stessa.

Tagliano la corda con la quale si stava impiccando

Successivamente, visto che l’uomo era ancora in uno stato di semicoscienza, gli hanno praticato un massaggio cardiaco e alcune manovre di rianimazione, fino a quando l’uomo non ha ripreso a respirare. Immediatamente sono intervenuti sul posto anche gli uomini del 118 che hanno trasportato l’uomo al vicino “Ospedale del Mare”. Ricoverato per 5 giorni, è stato poi dimesso.

Una vicenda accaduta qualche giorno fa, ma che è venuta alla luce soltanto in queste ore. È stato grazie al tempestivo intervento degli stessi Carabinieri che l’uomo si è salvato, sia dal suo intento suicida, quanto anche dalla sua volontà di farla finita. Una vicenda che sarebbe potuta finire in tragedia e che invece, possiamo dire parafrasando, ha avuto un lieto fine.

L’uomo, con la sua voce rotta dalle lacrime e dalla disperazione, aveva deciso di farla finita. Non si conoscono ancora gli esatti motivi di questa sua scelta, ma sta di fatto che, se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei Carabinieri dopo quella telefonata, forse non saremmo qui a raccontare questa vicenda.

Il coraggio dei Carabinieri e la prontezza da parte degli stessi nell’intervenire e rianimare l’uomo, hanno portato a salvargli la vita.