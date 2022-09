“Era una donna bravissima”, Serena Bortone in lacrime per la collega scomparsa: il retroscena

Nella trasmissione di Serena Bortone tutti quanti sono scoppiati in lacrime per il ricordo della collega scomparsa. Ecco di chi si tratta.

Oggi è un altro giorno è una trasmissione televisiva di successo che quest’anno è tornata su Raiuno per la terza volta consecutiva dopo il successo avuto nelle scorse edizioni in fattispecie nella scorsa.

Il programma è condotto da Serena Bortone che secondo i telespettatori è più che adatta alla conduzione di questo programma dato che tratta i temi del giorno con molta leggerezza dando la giusta importanza a quelli seri.

Serena Bortone: la commozione per la collega

Lo show è stato creato nel 2020 come trasmissione di approfondimento per la situazione del Covid-19 e poi si è arricchita di altre rubriche fino a diventare il programma di intrattenimento che tutti noi conosciamo.

La conduttrice, nel programma si avvale anche della presenza di ospiti fissi che interagiscono con lei e con gli ospiti in studio per movimentare i momenti che si vivono all’interno dello show.

Tra questi ci sono Memo Remigi, Massimo Cannoletta, Antonio Mezzancella, Jessica Morlacchi, Romina Carrisi, Samuel Peron e da quest’anno in studio ci sono anche Laura Freddi e Francesco Oppini.

La Bortone nel corso delle puntate invita anche alcuni ospiti e li fa sedere nel suo salotto per delle interviste. Alcuni personaggi proprio qui ripercorrendo le loro carriere hanno rivelato qualcosa di inaspettato.

Questo ha reso interessante il programma di Raiuno specie durante la settimana del Festival di Sanremo. Nel 2022 infatti, i telespettatori hanno regalato al programma uno share inaspettato.

Il successo è stato dovuto dal fatto che, trattando il tema sanremese nella settimana della kermesse, la Bortone ha anche avuto modo di cimentarsi in balli e canti assieme ai suoi ospiti fissi.

Il pubblico ha apprezzato il clima di festa e anche di caos che c’è stato all’interno dei programma decidendo di seguire appassionatamente Oggi è un altro giorno in quella settimana, anziché altri programmi tv.

Ma all’interno della trasmissione ci sono stati in tutti questi anni momenti molto commoventi ed uno di questo è avvenuto quando in studio la conduttrice ha ospitato Salvo Sottile.

Le parole di Salvo Sottile

Il giornalista, conduttrice dal lunedì al venerdì della trasmissione I fatti vostri, assieme ad Anna Falchi ha mostrato all’uomo un videomessaggio della sua collega che rivela di aver sempre voluto lavorare con lui e che adora il fatto che lui la chiami social.

Sottile ha confidato alla Bortone che con la Falchi c’è un bel clima dietro le quinte e che la loro sintonia è stata premiata dai telespettatori in termini di ascolti e questo non può essere che per lui indice di stima da parte del pubblico.

Durante l’intervista però, il giornalista si è commosso ricordando una sua collega morta assassinata in Afghanistan nel 2001 dove si era recata sul posto per documentare i fatti dopo l’attentato alle Torri Gemelle.

In quel periodo anche Salvo Sottile era in Afghanistan e la sua morte l’aveva terrorizzato a tal punto da non riuscire più a prendere l’aereo e racconta di come è stato un miracolato in quanto per tornare in Italia ha rinunciato a prendere l’aereo, lo stesso che poi è precipitato poco dopo.

“Purtroppo arrivò la notizia da Roma che c’era stato un attentato a Kabul. Io quando sentii quel nome, è stata dura….Lei era una giornalista bravissima e molto ambiziosa e non vedeva l’ora di arrivare a Kabul per curiosare, per cercare di raccontare all’Italia che cosa stava succedendo davvero”

Con queste parole e gli occhi lucidi, Sottile ha voluto ricordare la giornalista Maria Grazia Cutuli morta a soli 39 anni mentre stava lavorando in Afghanistan come inviata per dare notizie su come stessero vivendo i momenti post-attentato gli abitanti del luogo.