Chi è Francesca Chillemi? Età, fidanzato e carriera dell’ex Miss Italia

Francesca Chillemi: da Miss Italia a showgirl e attrice. Siciliana doc, nata il 25 luglio 1985 è attrice, conduttrice, ex modella, Miss Italia anno 2003 e mamma.

Siciliana di origini, Francesca Chillemi muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima.

Aveva solo 18 anni quando partecipò e vinse a Miss Italia: sarà questo il trampolino di lancio verso il successo.

Comincia infatti con qualche piccolo lavoro da modella per poi iniziare a recitare in fiction di grande successo come ad esempio l’amatissima serie televisiva ‘Un medico in famiglia’.

Nel 2009 la vedremo poi sul grande schermo affiancare attori come Checco Zalone.

Una carriera da non sottovalutare

Prima di parlare della nuova serie che la vedrà protagonista su canale 5 dal 30 settembre, andiamo un secondo a ritroso per capire come e dove ha mosso i primi passi nel mondo cinematografico della TV la nostra Francesca Chillemi.

I più importanti ruoli che l’hanno portata dov’è ora sono sicuramente quello di Azzurra, giovane protagonista della fiction ‘Che Dio ci aiuti’ e quello di Vanessa personaggio secondario interpretato nella serie ‘Braccialetti Rossi’.

Anche sul grande schermo del cinema ha esordito con il film ‘Feisbum’ e con ‘Cado dalle nubi’ al fianco di Checco Zalone.

Ma torniamo ai giorni nostri, nel 2022 affianca l’attore Can Yaman in una nuova fiction: ‘Viola come il mare’.

Era inevitabile che venissero fuori pettegolezzi insinuando un flirt fra i due protagonisti della seria. Inutile dire però che tra i due non c’è del tenero ma solo una bella amicizia nata sul set.

Chi è il fidanzato della showgirl?

La bellezza mediterranea di Francesca Chillemi colpisce tanto da farle vincere il titolo di Miss Italia nel 2003 ma nonostante ciò e nonostante il successo ottenuto negli anni successivi la show girl non ha mai smesso di pensare e dedicarsi alla famiglia.

La nostra dolce Chillemi ha una bellissima figlia e dopo vari flirt e storie poco durature, come ad esempio quella con l’attore Francesco Scianna, Chillemi ha trovato finalmente il suo lui: Stefano Rosso.

Stefano Rosso, veneto ed erede della Diesel, ha conosciuto la nostra Chillemi tramite un’amicizia in comune nell’anno 2010 ma solo dopo anni i due hanno trovato interesse l’uno per l’altro facendo diventare il loro amore ad oggi solidissimo.

Nel 2016 la show girl mette al mondo Reina, la sua piccola. Che porterà con sé a Bassano del Grappa, paese in cui si trasferirà per amore.

Viola come il mare: il colore di Francesca Chillemi e Can Yaman

Il 30 settembre su canale 5 la prima visione della prima puntata di ‘Viola come il mare’: protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman.

Ambientata a Palermo la serie vedrà la protagonista lasciarsi trasportare da tutto quello che la città ha da offrirle: il mare, la terra, il profumo dei mercati, la cultura.

Lasciando in ombra i lati caratteristici meno belli come la mafia o la burocrazia malfunzionante. La serie sarà composta da 12 episodi ed andranno in onda venerdì 30 settembre in prima serata su canale 5.

Francesca Chillemi: scopriamo insieme qualche curiosità

La show girl, insieme alla sua famiglia, ha vissuto per qualche tempo a New York. Lo fece cosicché il suo compagno potesse inseguire un suo sogno ma ben presto, nel 2019, torna in Italia e si stabilisce sempre con la sua famiglia a Bassano del Grappa.

Nonostante il successo riscontrato dopo la partecipazione a Miss Italia riuscì a tenere i piedi per terra, al contrario di tante ragazze che si lasciano prendere dal successo prematuro, e la giovane Chillemi prese comunque il diploma al liceo Classico ‘Luigi Valli’.

Ciò non toglie però che fosse una studentessa un po’ ribelle, infatti racconta che al liceo riuscì ad apprezzare solo i professori che riuscirono a trasmetterle il giusto valore e l’amore verso la materia insegnata.

Showgirl, attrice, modella e… cuoca. Le piace cucinare, in particolar modo ama farlo per sua figlia, anche se cose non troppo elaborate. Predilige pasta o comunque primi piatti.

Ha rilasciato un intervista a Vanity Fair in cui racconta la vita durante il lockdown causato dalla pandemia nel 2020 e ci dice: “mi sono dedicata più ampiamente alla famiglia e a me stessa, mi sono messa a studiare lo spagnolo, cosa che ho sempre desiderato, e a fare sport“.

Insomma, una donna dello spettacolo a tutto tondo!