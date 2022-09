Francesco Totti, il primissimo bacio con Noemi Bocchi: tutto davanti ai figli (di lui)

Francesco Totti ha deciso di dare il primo bacio a Noemi Bocchi davanti ai suoi figli. Ecco com’è successo.

Qualche settimana fa, Francesco Totti ha ammesso di essere legato alla design floreale Noemi Bocchi da inizio 2022 e lo ha fatto sapere attraverso i microfoni de Il Corriere della Sera.

Nell’intervista, l’ex calciatore, presumibilmente stanco per via delle notizie che stavano uscendo durante i mesi precedenti, che lo volevano colpevole di tradimento nei confronti di Ilary Blasi, ha deciso di dire la sua verità.

Francesco Totti: ecco il bacio a Noemi

Secondo le parole di Totti ad aver tradito non è stato lui ma bensì a cominciare è stata la sua ex moglie con la quale stava avendo un rapporto non del tutto felice dato che la conduttrice non gli dava la giusta attenzione.

Francesco ha affermato che dopo l’addio al calcio ha cominciato a perdere dei punti di riferimento e questo lo ha mandato in una sorta di depressione che è proseguita con la morte di suo padre Enzo, per via del Covid-19 fino alla scoperta del tradimento da parte di Ilary.

L’ex capitano della Roma aveva ricevuto delle segnalazioni da alcune persone vicino a lui, così dopo ripetuti avvertimenti ha deciso di guardare nel cellulare della Blasi per la prima volta in 20 anni di relazione e ha scoperto che lo aveva tradito con un uomo molto diverso da lui.

A fare da tramite tra la Blasi e questo misterioso uomo sarebbe stata la parrucchiera e amica di Ilary, Alessia mentre per quanto riguarda l’uomo in questione, Totti ha preferito non fare il suo nome.

Sul web dopo la notizia della separazione tra i due sono cominciati a spuntare i nomi dei papabili amanti della Blasi e tra questi ci sono l’attore Luca Marinelli, il personal trainer Cristiano Iovino e il ballerino ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Alessio La Padula.

Quest’ultimo è stato confermato da Fabrizio Corona che ha voluto dire la sua su questa faccenda rivelando che Totti e Ilary da tempo vivono una relazione fatta di tradimenti ma i suoi profili social sono stati bloccati prima che potesse rivelare altro.

Intanto, Francesco Totti secondo alcune indiscrezioni, sembra aver chiesto alla Blasi di trovare un accordo per la separazione ma quest’ultima non sembra intenzionata a chiarificazioni pacifiche.

Il compleanno a base di pesce

In occasione del suo quarantaseiesimo compleanno, Francesco Totti ha deciso di portare in un ristorante alle porte di Roma tutti i suoi affetti più cari, amici e parenti per aspettare la mezzanotte e spegnere le candeline.

Tra gli invitati ci sono stati i suoi due figli maggiori Cristian e Chanel, mentre grande assente è stata Isabel che si presume non ci fosse per via degli impegni scolastici e che quindi non poteva fare tardi.

Ma tra gli ospiti della serata c’è stata anche Noemi Bocchi che come rivela il settimanale Chi si sarebbe presentata al locale a bordo di un auto elettrica della stessa ditta di quelle che pubblicizza Totti.

La serata pare essere andata molto bene e tutti quanti hanno consumato una cena a base di pesce fino a finire ad applaudire e cantare Buon Compleanno al calciatore che ha spento le candeline sancendo un bacio con Noemi Bocchi davanti a tutti quanti.

Sarebbe la prima volta che dopo la separazione da Ilary Blasi, Totti bacia il suo nuovo interesse sentimentale davanti ai suoi figli, dimostrazione che tra i due c’è davvero un rapporto che va oltre il chiacchiericcio.

Noemi e Totti si sono conosciuti in un torneo di padel, e come rivelato dal diretto interessato nell’intervista del Corriere della Sera, hanno cominciato prima a conoscersi in amicizia e poi si sono innamorati l’un dell’altro.