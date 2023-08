Entra in tabaccheria con un euro ed esce fuori milionario: la storia è senza eguali

By

Vince in tabaccheria con un solo euro, diventando milionario. Ecco la vicenda che non ha eguali nella storia.

L’incredibile storia accaduta in un paese italiano lascia senza parole. A sbalordire è stata la vincita milionaria con una giocata di appena un euro fatta in una tabaccheria. Chi è il protagonista di questa vicenda e dove è accaduta? Scopriamo tutto su questa storia sorprendente che ha fatto arricchire una persona in un solo istante!

Vince in tabaccheria e diventa milionario

La vicenda del giocatore che ha investito appena 1 euro in una schedina ed è diventato milionario ha davvero dell’incredibile. La giocata è stata fatta in una tabaccheria di Albenga, comune italiano di da 63 000 abitanti della provincia di Savona, in Liguria.

Il fortunato ha preso parte a quello che viene definito al “Million day” spendendo appena 1 euro per acquistare il biglietto. Sicuramente il fortunato vincitore non avrebbe mai immaginato di acquistare quello vincente.

Ma chi è la persona che ha vinto questa fortuna? Nessuno sa chi sia, anche perché ad Albenga passano tanti visitatori e può essere chiunque il vincitore. Può essere un turista, un pendolare, oppure una persona del posto.

Nessuno sa chi può aver vinto al gioco del Million Day, quello che è certo è che in città c’è un milionario nuovo di zecca, una persona che potrà realizzare finalmente i suoi sogni e quelli dei familiari.

Quanto ha vinto il giocatore

Il biglietto vincente è stato acquistato nella tabaccheria Siri situata nell’area interna della stazione ferroviaria della cittadina. Con il biglietto acquistato il vincitore ha centrato i numeri 27/28/35/36/41, una fortunata cinquina che gli ha fatto vincere il super premio da 1 milione di euro.

Il giocatore ha infatti azzeccato 5 dei 55 numeri estratti ed è il 189esimo milionario da quando è stato lanciato il gioco chiamato “Million day”. Purtroppo, come detto prima, non è possibile individuare la persona che ha vinto il premio.

Lo stesso titolare della tabaccheria Fabio Siri ha sottolineato che sapere chi ha vinto è praticamente impossibile. Nella sua rivendita ci vanno tantissime persone, fra cui molti turisti e pendolari che viaggiano tutti i giorni con il treno.

Anche tanti albenganesi entrano nella tabaccheria ogni giorno, quindi individuare il vincitore non è possibile. Nulla spetterà sulla vincita al titolare della tabaccheria di Albenga, ma se il fortunato vincitore vorrà fargli un regalo lui non lo rifiuterà.

Il tabaccaio ha detto comunque di essere molto emozionato per quello che è successo e di sperare che tutti quei soldi siano stati vinti da qualcuno che ne aveva bisogno e che sappia gestirli. Un milione di euro è però una bella vincita per chiunque, soprattutto se sono stati assegnati spendendo appena un euro!

Il “Million day”: come funziona

Ma come funziona il Million Day? Questo gioco si svolge allo stesso modo di una lotteria comune. Infatti, si basa su dei numeri che vengono estratti giornalmente.

Se si indovinano almeno 5 numeri su 55 la vincita può arrivare a 1 milione di euro. Il costo delle schedine è fisso ed è di un euro. Non è possibile giocare al Million Day solamente quando viene effettuata l’estrazione, poi si può giocare tutto il giorno.

L’estrazione avviene alle 19 di ogni giorno e in ogni punto di vendita vengono pubblicati i risultati. L’esito viene pubblicato anche sul sito del concessionario e dell’ADM.

È possibile giocare con questo tipo di gioco in tutte le ricevitorie dove si gioca al gioco del lotto, nei punti vendita con autorizzazione, online e con i dispositivi mobili. I siti online dove è possibile giocare sono Giochi24, Lottomatica e Sisal.

Come abbiamo visto, con il Million Day è possibile diventare veramente milionari come è accaduto a questo fortunato vincitore che ha speso un euro in una tabaccheria di Albenga!