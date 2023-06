Superenalotto, a Teramo centrato il jackpot da 42 milioni con una schedina da 1 euro

By

La fortuna ha sorriso a un cittadino di Teramo, vincitore del montepremi del Superenalotto di 42,5 milioni di euro.

Il misterioso vincitore ha centrato il 6 ambito da tanti italiani con una schedina pagata 1 euro. Questa vincita ha portato il jackpot per la prossima estrazione al valore di poco più di 11 milioni di euro.

Centrato il 6 al Superenalotto

È un residente di Teramo il vincitore del 6 al Superenalotto, centrato nel concorso di oggi. L’importo è da capogiro, parliamo di 42.590.153 euro. Non sappiamo, chiaramente per motivi di privacy, l’identità del fortunato vincitore ma solo l’esercizio commerciale dove è stata venduta la fortunata schedina, che rimane sostanziosa anche se 8,5 milioni torneranno nelle casse dello Stato come tassazione obbligatoria.

Si tratta di una tabaccheria in via Statale 80, la Tabaccheria Nicolini. La vincita è stata realizzata tramite Quick Pick, una modalità che prevede di giocare al Superenalotto senza compilare manualmente la classica schedina con i numeri ma facendo decidere al terminale in maniera casuale, le cifre delle combinazioni.

Un sistema scelto da molti perché si sa, la fortuna è cieca e ci si può scervellare ore per scegliere i numeri ma alla fine si tratta solo di fortuna. Tanti preferiscono puntare su date di nascita di persone care o numeri a cui sono particolarmente affezionati, altri come il vincitore di oggi, tirano a caso.

Anche il titolare della Tabaccheria Nicolini è rimasto sorpreso, confermando che nella sua attività non si erano mai verificate vincite così alte. La combinazione vincente di oggi è 8-30-33-40-64-78, con numero Jolly 42 e SuperStar 59.

Al titolare è stato chiesto qualche indizio sull’identità del nuovo milionario ma ha detto che non ha idea di chi sia perché nel suo locale passano moltissime persone diverse fra residenti, turisti e persone di passaggio, poiché è sito su una statale.

Di una cosa però è certo, è stata la vincita più importante mai registrata nella sua tabaccheria, sicuramente una buonissima pubblicità.

La vincita di oggi è il terzo 6 dell’anno, l’ultimo infatti risale al 25 marzo, quando un fortunato vincitore ha incassato 73,8milioni di euro. Poche settimane prima invece è stato vinto quello più alto della storia del gioco, da 371,1 milioni di euro, centrato grazie al sistema ‘Una Buona Stella’ a cui hanno partecipato 90 persone. Ognuna di loro quindi si è portata a casa un bottino da circa 4 milioni di euro.

Salgono a 128 oggi le vincite con il 6 da quando è nato il Superenalotto, ovvero nel 1997. Da quell’anno se prendiamo in considerazione solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti 5 miliardi di euro. Tutte queste informazioni invoglieranno sicuramente tanti italiani a tentare la fortuna e chissà che magari fra uno di quelli che hanno letto questo articolo, si nasconde il nuovo vincitore.

Il jackpot intanto riparte da una cifra più che dignitosa, di circa 11 milioni di euro. Segnaliamo intanto che fra i premi di prima categoria, non è stato centrato nessun 5+1.

Se ragioniamo da un punto di vista matematico, sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta, è dunque molto difficile. A far crescere velocemente il montepremi ogni volta è anche la nuova formula di gioco introdotta nel 2016, che prevede che venga destinata al premio una parte più sostanziosa del totale e si vince anche con il 2, inoltre sono previsti dei premi istantanei. Tutto ciò spinge moltissimi italiani ad andare in tabaccheria a giocare perché con pochi euro possono portare a casa un buon bottino.

Regole base del Superenalotto

Se hai deciso di provare anche tu questo gioco, ecco in linea di massima le regole, molto semplici anche se sei alle prime armi.

Con il Superenalotto si hanno diverse possibilità, oltre all’ambito 6 che è il premio massimo infatti, si può puntare anche su altre combinazioni: due numeri, tre numeri, quattro numeri, cinque numeri oppure cinque + il jolly.

La giocata minima si ottiene marcando una combinazione da sei numeri per un importo pari a 1 euro ed è proprio la modalità con cui ha giocato il cittadino di Teramo.

Abbiamo poi il SuperStar, un gioco addizionale e opzionale introdotto dal 2006. Si tratta di un numero che viene assegnato in maniera casuale ed è compreso fra 1 e 90. È indipendente dalla sestina che può essere scelta dal giocatore oppure assegnata a caso dal terminale, viene però abbinato alle combinazioni per le quali viene scelta tale opzione. Ha un piccolo costo aggiuntivo e volendo si può anche decidere personalmente. Il SuperStar comporta una vincita maggiore in caso di vincita regolare ma dà diritto lo stesso a un premio anche se non si centra con la sestina alcun numero estratto.

Ricordiamo anche che è possibile al momento della convalida della schedina, vincere premi istantanei. Infatti, vengono assegnati dei premi ogni 1000 combinazioni convalidate nel territorio nazionale con l’opzione SuperStar.

Infine il jolly, che entra in ballo solo quando si indovinano cinque numeri principali, non ci sono infatti categorie di premio dedicate a chi lo indovina assieme a meno di cinque numeri della sestina principale. A differenza del SuperStar, non bisogna sceglierlo ma è automatico.

Insomma un gioco divertente che unisce e appassiona gli italiani da anni, quasi un’occasione per ritrovarsi nella tabaccheria di fiducia e passare del tempo insieme, complimenti ancora al fortunato teramano.