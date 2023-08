By

Tragedia alle prime luci dell’alba a Quartu Sant’Elena, un ragazzo di 35 anni, Luca Mameli è deceduto intorno alle 6 di questa mattina dopo essere stato accoltellato fuori da un locale del litorale sardo. Nonostante i tempestivi soccorsi, l’uomo è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Ad occuparsi del caso gli uomini della radiomobile che in queste ore stanno ricostruendo la dinamica dei fatti fuori dal locale della movida di Quartu Sant’Elena. Stando alle prime indiscrezioni l’omicidio si è consumato al culmine di una lite tra due gruppi di giovani.

L’omicidio di Luca Mameli

È deceduto alle prime luci di questa mattina, mezz’ora dopo l’arrivo in ospedale, Luca Mameli, 35 anni, coinvolto in una lite fuori da un locale della movida sarda, degenerata in tragedia.

Il ragazzo, originario di Capoterra è stato colpito al torace da alcuni fendenti all’esterno dell’Aqua, noto locale del Poetto di Quartu Sant’Elena. Gli inquirenti in queste ore sono a caccia del responsabile.

Dalle prime indiscrezioni, gli amici che hanno assistito alla scena, molti di loro erano ubriachi, quindi non in grado di poter dare degli indizi utili per il ritrovamento dell’assassino. Saranno le telecamere di videosorveglianza della zona a poter dare quale informazione preziosa per gli inquirenti.

La dinamica

Nonostante i tempestivi soccorsi, il 35 enne Luca Mameli è deceduto mezz’ora dopo il suo arrivo presso l’ospedale Brotzu, a causa delle gravi ferite riportare dopo la rissa avvenuta fuori da un locale del Poetto di Quartu Sant’Elena.

Oltre i soccorritori, nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche le forze dell’ordine, i quali in queste ore stanno indagando per risalire al responsabile che ha ridotto in fin di vita l’uomo originario di Capoterra.

Secondo le prime indiscrezioni, la lite sarebbe avvenuta a fine serata, all’esterno del locale che era già chiuso. Non è ancora stato reso noto quale possa essere stata la causa scatenante della discussione tra i due gruppi di giovani.

Luca Mameli è stato colpito al torace. Da una prima ricostruzione, il 35 enne non si sarebbe accorto della ferita e avrebbe camminato per qualche metro per poi accasciarsi sull’asfalto.

Il cordoglio del primo cittadino

Luca Mameli era molto noto nel suo paese poiché, gestiva insieme alla sua famiglia un bar e una sala scommesse.

“Luca Mameli, giovane ragazzo conosciuto da tutta la comunità, ci lascia senza parole e avvolti dalla tristezza”.

Queste le parole di cordoglio del primo cittadino di Capoterra, Beniamino Garau, il quale ha espresso la propria vicinanza ai familiari della vittima.