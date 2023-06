Enrico Papi rivela di essere fluido e di non credere nella monogamia

Il conduttore e opinionista dell’Isola Enrico Papi ha rilasciato un’intervista a Chi, rivelando di essere fluido e non monogamo. Dichiarazioni spiazzanti da parte del padrone di casa di Scherzi a parte, che ha ammesso come tra lui e la moglie Raffaella non ci sia alcun tipo di ipocrisia, ma la donna faccia fatica ad accettare la sua libertà. E sul suo orientamento sessuale, Papi ha confessato di essere fluido e di ritenersi un esteta, andando al di là del genere.

Dichiarazioni sorprendenti, quelle rilasciate a Chi Magazine da Enrico Papi, reduce dal ruolo di opinionista dell’Isola dei famosi e timoniere di Scherzi a parte. Il conduttore capitolino ha parlato senza alcun filtro della sua vita privata e dell’unione con Raffaella Schifino, con cui quest’anno festeggia i 25 anni di matrimonio. Un vero record, nel mondo dello spettacolo, che negli ultimi anni ha visto sgretolarsi coppie ritenute indistruttibili come quelle composte da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e Francesco Totti e Ilary Blasi, questi ultimi nel pieno fi una guerra per la spartizione del patrimonio. Papi, invece, pur ammettendo di aver passato alti e bassi, continua ad avere al suo fianco la moglie, a patto che non limiti la sua libertà, a quanto pare. Inoltre, sul fronte dell’orientamento sessuale, ha ammesso di essere fluido ed esteta, poco interessato al genere.

Enrico Papi si confessa: “Sono fluido e non credo nella monogamia”

“Se consideriamo i periodi in cui siamo stati lontani, la metà degli anni di sicuro non l’abbiamo trascorsa insieme. Mia moglie non mi perdona la mia libertà, ma sono ancora dell’idea che l’essere umano non sia nato per essere monogamo” ha raccontato Papi divertito durante l’intervista a Chi. Quest’anno, lui e Raffaella Schifino hanno festeggiato ben 25 anni assieme.

I due si sono conosciuti in estate, e da quello che doveva essere un semplice flirt, è nato un grande amore, sfociato nelle nozze nel 1998 e nella nascita di due figli, Rebecca nel 2000 e Jacopo nel 2008. Enrico non ha nascosto che come tante altre coppie, anche loro hanno attraversato dei momenti di difficoltà: “Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità, o si tenta di risolvere il risolvibile, aggiustando tutto, oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno. Sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa, di un matrimonio infelice”.

Merito, a quanto pare, del carattere comprensivo e paziente di Raffaella, disposta seppur a denti stretti, ad accettare il bisogno di libertà personale e professionale del marito. “Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire” ha detto il conduttore, che ha quindi proseguito aggiungendo che “Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po’ nei matrimoni si diventa come dei parenti: l’incesto anche no, grazie”.

Ben venga, quindi, una scappatella? Forse. “Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro” ha dichiarato Papi che ha infine fatto una confessione sorprendente sulla sua sfera intima. “Fluido? Assolutamente, anche se non credo nelle etichette. Io sono un esteta, vado oltre” ha detto il presentatore romano.