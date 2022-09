Svezia: l’estrema destra vuole il potere

“Svezia Democratica” diventa la seconda forza parlamentare nel paese scandinavo e rivendica “un ruolo centrale” nel futuro governo.

Il giorno in cui Jimmie Akesson ha preso le redini dei Democratici svedesi (DS) a soli 26 anni, il partito era un covo di neonazisti dal discorso profondamente xenofobo che aveva ottenuto poco più dell’1% dei voti alle ultime elezioni parlamentari Dopo 17 anni in carica, Akesson guida oggi una delle formazioni di estrema destra più potenti dell’intera Unione Europea.

Dopo le elezioni di questa domenica nel Paese scandinavo, il DS è diventato la seconda forza politica (con il 20% dei voti) e la prima del blocco di destra. I risultati finali non saranno prima di mercoledì. La rigidità del voto (con il 95% scrutinato, il blocco di destra aggiunge 175 deputati contro i 174 del blocco di sinistra) lascia nell’aria la distribuzione finale fino a quando non si saprà il voto degli svedesi espatriati, di chi cambiato il giorno delle elezioni delle scuole domenica per evitare le lunghe code in alcuni centri e alcuni di coloro che hanno votato in anticipo.

Nonostante questo risultato aperto, e il fatto che il Partito socialdemocratico sia stata chiaramente la formazione con più consensi, il leader dell’estrema destra è quello che monopolizza tutti i riflettori. Il sorpasso di DS al Partito Moderato (conservatori), finora forza maggioritaria di quello schieramento ideologico, e la vittoria provvisoria del blocco di destra contro la sinistra da parte di un unico deputato conferiscono ad Akesson un chiaro potere decisionale sul futuro del paese nordico.

Con una corporatura robusta e una barba impeccabile, Akesson coltiva l’immagine di uno svedese qualunque, lontano dal tocco formale e intellettuale che di solito caratterizza i leader della destra tradizionale svedese. Divorziato ed ex militante moderato, abbandona gli studi universitari per dedicarsi completamente all’istruzione di estrema destra. Fin dal primo momento alla guida del DS, ha cercato di offrire un profilo meno radicale.

Ha cambiato il logo del partito: da una torcia con bandiera svedese che emulava il Fronte Nazionale del Regno Unito, a un fiore blu e giallo. Ha espulso dalla formazione tutti i membri che avevano ostentato la sua ideologia neonazista, e ha incentrato il suo discorso su un rifiuto frontale dell’immigrazione, ma evitando il discorso xenofobo che aveva caratterizzato per anni il partito.Tuttavia, quella trasformazione sembra più superficiale che reale.

Un rapporto pubblicato a fine agosto dal think tank della Svezia Acta Publica indica che 214 candidati DS —oltre ai parlamentari, si sono svolte anche elezioni regionali e locali — avevano legami con organizzazioni neonaziste o erano stati condannati per crimini ispirati dall’odio. E nel bel mezzo della campagna elettorale, un membro del partito ha inviato un invito a 30 colleghi per commemorare l’83° anniversario dell’invasione nazista della Polonia.

Nel 2006, alle prime elezioni parlamentari con Akesson alla guida, il partito raddoppiò i voti, sebbene fosse ancora lontano dal 4% dei voti necessari per accedere al Parlamento. Iniziò a prendere piede nella provincia di Scania, nel sud del Paese, dove la quota di popolazione straniera era notevolmente superiore a quella del resto del Paese. Il suo discorso si basava sul collegamento tra l’arrivo dei profughi e la criminalità e l’aumento della disoccupazione.

Il resto dei partiti di destra ha criticato le sue proposte e le ha definite razziste. Il suo primo grande successo è arrivato nel 2010. Dopo aver ottenuto poco più del 5% dei voti, l’estrema destra svedese è entrata per la prima volta in Parlamento. Era una formazione marginale, nessun altro partito voleva mantenere alcun legame con loro. Negli anni successivi il DS ha aumentato esponenzialmente il numero dei suoi membri e nel 2014 è già diventata la terza forza parlamentare.

Dopo la crisi dei rifugiati che l’Europa ha vissuto nel 2015, durante la quale più di 160.000 persone si sono stabilite in Svezia – principalmente siriani, iracheni e afgani – il rifiuto dell’arrivo di popolazione straniera ha cessato di essere una questione esclusiva dell’estrema destra. Dopo le elezioni del 2018, è stato il cordone sanitario di estrema destra a consentire alla socialdemocrazia di rimanere al potere.

Di fronte alla sua inarrestabile ascesa, i due partiti della destra tradizionale (conservatori e democristiani) hanno dato una svolta decisiva alla loro strategia. Il leader dei moderati, Ulf Kristersson, iniziò a definire il DS come una “formazione seria con idee costruttive”. E il cordone sanitario è decisamente saltato in aria lo scorso anno, quando le tre formazioni di destra hanno approvato Budget alternativi a quelli presentati dalla coalizione di governo tra socialdemocratici e verdi.

“Il più grande trasferimento di voti durante queste elezioni sembra essere stato dai moderati all’estrema destra”, afferma al telefono Sirus Hafström Dehdari, professore di scienze politiche all’Università di Stoccolma. “Quando gli altri partiti hanno replicato le loro proposte, molte persone hanno optato per chi le ha difese per prime”, spiega.

Dehdari ritiene che i fattori che maggiormente hanno giovato alla formazione radicale siano stati l’aumento della criminalità —la Svezia è diventata il secondo paese dell’UE con il più alto tasso di omicidi con armi da fuoco—, il deterioramento dei servizi pubblici, la crescente disuguaglianza e la crescente precarietà condizioni di lavoro. Il professore sottolinea che un altro motivo che giustifica l’aumento dei DS è che, a differenza di conservatori, liberali e democristiani, non hanno fatto parte del governo tra il 2006 e il 2014.

Pare che anche vari giri di 180 gradi abbiano giovato alla formazione di Akesson. Nel 2019 ha abbandonato la sua posizione eurofobica; dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il suo netto rifiuto di aderire alla NATO è svanito; e la presa in giro del cambiamento climatico è finita da anni. Se la vittoria del blocco di destra dovesse essere confermata entro la fine della settimana, il futuro politico del terzo paese più grande dell’UE è difficile da indovinare.

Moderati, democristiani e liberali hanno difeso in campagna elettorale la possibilità di governare con l’appoggio parlamentare dell’estrema destra, offrendo loro anche un ministero —Akesson ha mostrato grande interesse per la giustizia, quando tutti i sondaggi hanno messo il suo partito in terza posizione—.

I colloqui tra moderati, democristiani ed estrema destra sono già iniziati questo lunedì, anche se per il momento non è emerso nulla. “Se ci sarà un cambio di potere, avremo un ruolo centrale nel futuro governo”, ha avvertito Akesson alla fine della notte delle elezioni.

Il leader dei moderati si è limitato a rispondere che la sua intenzione è di formare un Esecutivo che includa liberali e democristiani. Per prestare giuramento come Presidente del Consiglio non è necessario avere la maggioranza assoluta dei voti favorevoli, ma è necessario che non si aggiungano 175 voti contrari. Dopo le elezioni di quattro anni fa, la Svezia è entrata in una paralisi politica di 134 giorni fino alla nascita di un nuovo governo.

Le possibilità che il blocco di sinistra (socialdemocratici, ex comunisti, ecologisti e centristi) possa finalmente ribaltare il risultato a loro favore sono scarse, ma non pari a zero. Il margine che separa i due blocchi è di circa 45.000 voti e ci sono ancora centinaia di migliaia di schede da contare. Tutti gli ultimi sondaggi prima della data delle elezioni e due exit poll hanno dato un leggero vantaggio al blocco guidato da Magdalena Andersson, il primo ministro socialdemocratico.