La cantante Emma Marrone arriva ad Alice nella città, in occasione della presentazione del film Il Ritorno, e parla a cuore aperto della sua vita artistica. Ecco cosa ha detto.

Non solo cantante, ma anche attrice: Emma Marrone, dopo aver già lavorato su diversi set, torna al cinema nel film “Il Ritorno”, di Stefano Chiantini.

Lo presenta ad Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma, dove ha raccontato ai giornalisti molto del film e anche del suo modo di fare arte, con parole chiare, incisive e molto vere.

Un ruolo molto complicato, non certo una passeggiata, quello che ha preso in mano Emma Marrone quando il regista Stefano Chiantini le ha presentato la sceneggiatura de “Il Ritorno”.

Il film, presentato in questi giorni ad Alice nella città, racconta di Teresa, una donna che vive ai margini della società, nella periferia di Latina.

Una vita precaria, al fianco del marito Pietro, per nulla affidabile, che si caccia nei guai, e che porterà Teresa a compiere un gesto gravissimo.

Come ha raccontato ai giornalisti, Emma ha affrontato questo ruolo a testa alta, le è piaciuto subito e ha voluto cimentarsi in questa prova emotivamente fisica, visto che la sceneggiatura del film prevede pochi dialoghi.

La cantante e attrice ha spiegato come sceglie i progetti ai quali partecipare dicendo: “Li scelgo in base a quello che io penso di poter dare al personaggio”.

Insieme a Stefano Chiantini, come lui stesso ha confermato, Emma ha lavorato molto bene, si è sentita a suo agio e ha prestato nel vero senso della parola il suo fisico al ruolo:

“Ho raso al suolo la mia vita, quello che ero io in quel momento: ho tagliato i capelli, un taglio fatto molto male nonostante dovessi fare Sanremo, mi sono messa in gioco anche fisicamente per il personaggio. Ho cominciato a camminare come lei, mangiare come lei, a vivere come Teresa per sei settimane”