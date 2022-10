Termosifoni, il trucco della valvola per risparmiare: l’opzione che ignorano in tanti

Ecco che vi sveliamo come riuscire a risparmiare con i vostri termosifoni grazie al trucco della valvola, è un’opzione che in molti non conoscono.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire dei trucchi sensazionali che siamo sicuri che non conoscevate.

Arriva il freddo e con lui i termosifoni sempre accesi

Specialmente al nord Italia e nelle zone del nostro Paese segnate dall’altitudine, i cittadini italiani sono davvero costretti ad accendere i termosifoni con l’arrivo delle basse temperature.

Specialmente in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, non è affatto facile riuscire a mantenere la casa calda e allo stesso tempo risparmiare.

Proprio per questo oggi vi proponiamo una soluzione che davvero in pochi conoscevate, un metodo rivoluzionario che vi aiuterà a risparmiare con i vostri termosifoni.

Il segreto sta nel modo in cui dovete maneggiare la valvola. Si tratta di un trucco davvero semplice e veloce, che per fortuna vi porterà a risparmiare una montagna di soldi. Ecco di quale si tratta.

Manutenzione dei caloriferi: perché è importante

Non tutti lo sanno, ma esiste un metodo per ridurre i consumi del calorifero in bolletta, semplicemente effettuando una manutenzione periodica dei nostri elettrodomestici.

In questo caso stiamo parlando dei termosifoni, dai quali spesso fuoriescono dei suoni molesti, simili a dei gorgoglii, a cui alcune persone non fanno addirittura caso.

Questi suoni si originano dentro le tubature. La loro presenza significa che esistono delle bolle d’aria che non fanno altro che minacciare il funzionamento del vostro calorifero.

Questi gorgoglii causano un aumento spropositato e inutile di energia che si tramuta in un dispendio e in un aumento in bolletta.

Ecco cosa fare alla valvola per risparmiare

Naturalmente, esiste una soluzione per evitare ciò. Bisogna permettere all’impianto di riscaldamento di far fuoriuscire l’aria dai termosifoni, esercitando un lavoro sulle valvole.

Si tratta, quindi, di sfiatare le valvole e far uscire le bolle. Per avviare questa procedura, è importante che i termosifoni siano spenti e freddi, anche per evitare di scottarsi inutilmente.

A quel punto, dovremo procurarci un contenitore da mettere sotto la valvola, per prepararci all’eventualità che dell’acqua fuoriesca, accompagnata dall’aria di troppo. Quindi, dovremo usare una chiave inglese e aprire la valvola in questione. Utilizzare anche un panno assieme a un prodotto in grado di lubrificare la parte, come del semplice olio, per facilitarne l’apertura.

Ora, non dovrete fare altro che aprire la valvola. Sicuramente senterete un fischio o un sibilo, indici dell’aria contenuta.

Mantenete la valvola aperta fino a quando non sarà uscita tutta l’acqua. Quando il liquido terminerà di fuoriuscire, significherà che anche l’aria in esso contenuta sarà finita.

Ora potrete richiudere la valvola del vostro termosifone con la chiave inglese, facendo attenzione a non stringere eccessivamente. In futuro, infatti, potrebbe rivelarsi ancora una volta utile riaprire la valvola, per tirare fuori l’acqua e l’aria in eccesso.

Ora potete finalmente riaccendere il vostro termosifone. Siamo sicuri che noterete dei grandi benefici nella vostra prossima bolletta. E voi conoscevate questa soluzione? Fatecelo sapere!