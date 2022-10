“La parte migliore di me”, Totti pazzo di lei: la FOTO insieme conquista i fan

By

Totti lo urla ai quattro venti: è proprio pazzo di lei. Arriva la foto che conquista i fan. Ormai il Pupone non può più farne a meno.

Francesco Totti innamorato pazzo. La foto pubblicata sui social lascia i fan a bocca aperta: ha proprio perso la testa per lei.

Francesco Totti felice come non mai

Francesco Totti torna a mostrarsi sui social. Dopo settimane di silenzio, il pupone si riappropria della sua vita e fa parlare tutti. Da quando a luglio 2022 lui e la ormai ex moglie, Ilary Blasi, hanno annunciato la rottura definitiva mettendo la parola “The end” alla loro lunga storia d’amore che durava da ben 20 anni, si sono ritrovati improvvisamente a viversi e considerarsi come due estranei.

Segreti torbidi, tradimenti e crisi nascoste perfettamente, hanno distrutto non solo una coppia ma pure una famiglia felice. Ormai Totti e Ilary vivono vite completamente diverse.

Sebbene sembra che i due convivano, per ora, ancora nella grandissima Villa all’Eur seppur in sezioni separate della mega villa, Totti ha intenzione presto di trasferirsi in una nuova abitazione con la sua fidanzata Noemi.

Proprio l’ex calciatore della Roma sorprende tutti. Sui social si mostra in compagnia di lei, “la parte migliore di sé”, così la definisce in uno scatto che lascia tutti senza parole.

L’intervento social del Pupone spiazza tutti

Francesco Totti è felice più che mai e questa volta non ha intenzione di reprimere la sua gioia. Sui social, lo sportivo fa un passo importante che lascia tutti senza parole. Arriva la dedica social per lei, “la parte migliore di lui”, come l’ex calciatore l’ha definita: stiamo parlando di Chanel, la sua secondogenita.

Non è Noemi, dunque, ad avere il posto principale nel cuore del Pupone ma la sua adorata figlia. Lei, così come Isabel e Cristian, i figli che Totti ha avuto dalla ex moglie Ilary Blasi, sono al primo posto nella sua turbolenta e complessa vita privata.

Sebbene tante se ne sono dette in questi mesi sul rapporto tra padre e figlia, in realtà sembra che i due continuino ad amarsi alla follia, nonostante tutto. Chanel ha sempre avuto un rapporto stretto con il suo adorato papà e viceversa.

La sua secondogenita è insieme ad Isabel, la donna più importante della sua vita e sarà così per sempre. Proprio il Pupone ha voluto dedicare un messaggio dolcissimo alla sua principessa lasciando tutti a bocca aperta.

Lo sportivo ha preso nuovamente possesso dei suoi social e da qualche tempo sta cominciando a pubblicare su Instagram. Ciò che vogliamo porre alla vostra attenzione, è proprio l’ultima storia che ha caricato sui social.

Nell’immagine in questione si vede lui con la sua splendida Chanel, cuore a cuore, vicini e con gli occhi sorridenti. Non è tanto la foto ad attirare l’attenzione dato che è bellissima di per sé ed esprime tanta dolcezza, ma il sottofondo musicale che il Pupone ha scelto per incorniciare questo scatto bellissimo.

Il brano selezionato dal calciatore è “La tua bellezza”, uno dei pezzi più belli di Francesco Renga che per l’occasione viene ritagliato proprio su una frase specifica “la parte migliore di me”.

Insomma, a modo suo Totti, seppur sta vivendo un periodo complicato, non dimentica la sua famiglia e in particolare i suoi figli. Chanel, “la parte migliore di lui”, come l’ha definita l’ex calciatore della Roma, è la persona più importante della sua vita insieme agli altri due figli.

I pargoli di lui sembrano andare piuttosto d’accordo anche con la nuova compagna di papà Francesco, Noemi. Totti, solo qualche settimana fa ha compiuto 46 anni e ha festeggiato al ristorante Santa Severa, in cui i figli della conduttrice Mediaset hanno condiviso la serata, felici, insieme a Noemi.