Emiliano Martinez continua a provocare: duro attacco a Tchouameni

Uno dei protagonisti del trionfo argentino ai mondiali in Qatar è stato senza dubbio Emiliano Martinez che ha concluso il suo torneo con il riconoscimento di miglior portiere.

“Dibu” però ha fatto parlare di se non soltanto per le sue parate ma anche per qualche uscita volgare nei confronti prima di Kylian Mbappè ed ora di Aurelien Tchoumaneni.



Senza freni Emiliano Martinez che, dopo la discutibile esultanza con il guanto d’oro ricevuto al termine della finale nei confronti di Mbappè, ha attaccato duramente Tchouameni rivelando di aver sfruttato il “poco carattere” del classe 2003 per portarlo a sbagliare il calcio di rigore nella finale.

“Dibu” è stato accolto come un eroe nella sua città natale (Mar de Plata) e proprio in quell’occasione ha raccontato nei minimi dettagli il momento in cui il giovane centrocampista del Real Madrid lo ha sfidato dal dischetto nella lotteria dei calci di rigore.

Emi Martínez: “Messi is best and my dream was to give Lio a title in Argentina. Obviously giving him Copa América and Finalissima, but my final dream as athlete was to give the best in the world the World Cup so there’s no doubt that he’s the greatest.” pic.twitter.com/cSGCu9ex2O — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 22, 2022

Emiliano Martinez senza freni, dopo Mbappè attacca Tchouameni

Sicuro dei propri mezzi e della propria bravura come “pararigori” Emiliano Martinez si è lasciato andare dopo la vittoria del mondiale con una serie di gesti un pò lontani dall’eleganza e la sportività ma che lo hanno reso in pochi giorni assoluto idolo dei tifosi argentini.



Dopo aver ricevuto il guanto d’oro come miglior portiere del torneo Martinez è stato autore di un gesto brutto e volgare nei confronti di Mbappè ed in questi giorni di festa con la sua Argentina si è ripetuto ironizzando sull’errore di Tchouameni.

Dopo aver respinto il rigore a Kingsley Coman il portiere dell’Aston Villa si è impossessato del pallone per poi allontanarlo e costringere il classe 2003 a fare qualche passo in più per posizionarlo sul dischetto.

“Si è ca***o addosso” ha detto Martinez rivolgendosi all’avversario che ha fallito il tiro spedendo il pallone a lato della porta.

Il numero 23 dell’Albiceleste ha poi commentato la sua danza dopo l’errore del francese spiegando di reputarsi un grande pararigori.

“So di essere forte ai rigori, so che mi rispettano perché me lo hanno detto altri calciatori. E’ difficile da spiegare, è qualcosa che mi viene fuori in quei momenti.”