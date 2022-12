Brutte notizie per Maignan: nuovi esami tra 15 giorni

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Stefano Pioli: Mike Maignan, fermo ai box dal 28 settembre, non ha ancora recuperato dall’infortunio e tra 15 giorni circa sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per capire meglio la natura del suo infortunio.



Il 2023 del Milan inizierà ancora senza Mike Maignan: il portiere rossonero non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio e gli ultimi esami strumentali non hanno dato notizie incoraggianti, tra 15 giorni circa lo staff valuterà nuovamente le sue condizioni per poi prendere una decisione definitiva.

“Magic Mike” si è infortunato il 28 settembre in un’amichevole con la Francia e da quel momento in poi non è più sceso in campo saltando due mesi di campionato ed il mondiale con la propria nazionale.

Dunque è praticamente certa l’assenza del francese nella sfida del 4 gennaio all’Arechi contro la Salernitana dove il Milan si affiderà ancora una volta all’esperto Tatarusanu tra i pali.

Nelle prossime settimane sapremo se Maignan potrà tornare nella lista dei convocati per l’attesissima sfida dell’8 gennaio quando i rossoneri ospiteranno a San Siro la Roma di Jose Mourinho.



Da Dubai: #Maignan prima parte in palestra poi sul campo con la palla, senza forzare. #DeKetelaere e #Calabria prima parte in gruppo poi corsa sul campo. Davide ha aumentato i ritmi#Messias ancora a parte

Ieri saluto di #Leao alla squadra poi ha proseguito le vacanze#Milan — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) December 14, 2022

Difficile fare previsioni in questo momento: l’obiettivo di Stefano Pioli è certamente quello di recuperare il portiere francese per la finalissima di Supercoppa Italiana prevista il 18 gennaio contro l‘Inter.

La società potrebbe dunque sfruttare la sessione di calciomercato invernale per rinforzare la linea difensiva e puntare su un portiere esperto che possa alternarsi con Tatarusanu.



L’idea di Maldini e Massara è quella di puntare su Sportiello o Cragno, quest’ultimo infatti è finito ai margini del progetto Monza e non è stato mai schierato da Palladino nella prima parte di stagione.

Al momento arrivano brutte notizie anche per Origi, Messias e Krunic che stanno effettuando un lavoro differenziato per recuperare dai rispettivi infortuni e difficilmente saranno disponibili per la prima partita del 2023 in casa della Salernitana.

Il 30 dicembre i campioni d’Italia affronteranno l’ultima amichevole prima del rientro contro il PSV e vedremo se Pioli riuscirà a recuperare qualche elemento della propria rosa per il proseguimento della stagione.