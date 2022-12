Casa profumatissima in 5 minuti col metodo del panno sul termosifone

Come profumare la casa in soli 5 minuti? Ecco il metodo del panno sul termosifone: scopriamo come funziona e quali sono i benefici.

Una delle difficili imprese che tutte le casalinghe devono affrontare riguarda la necessità di combattere i cattivi odori che si annidano negli scarichi del bagno e della cucina e si diffondono in tutto l’ambiente. C’è un metodo, quello del panno sul termosifone, che consente di dire addio ai cattivi odori che si formano in determinati ambienti della nostra abitazione, in particolare in bagno e in cucina. In cosa consiste il metodo del panno sul termosifone? Come è possibile dire definitivamente addio ai cattivi odori che si diffondono all’interno dell’abitazione? Scopriamolo.

Cattivi odori in casa: quali sono le cause?

Le cause della formazione dei cattivi odori all’interno della propria abitazione possono essere diverse. Si pensi, ad esempio, all’utilizzo quotidiano e costante della doccia, del water e del lavandino del bagno. L’acqua, i germi, i batteri, i residui di sapone e di saponetta, le cellule morte, i peli, i capelli, etc. sono tutti fattori che possono contribuire alla formazione dei cattivi odori in casa.

Anche in cucina è facile che si annidino i batteri: il lavandino della cucina è veicolo di formazione dei cattivi odori a seguito dell’accumulo di residui di cibo, dello scarico dell’acqua della pasta e delle patate, dello scarico dell’acqua contenente i detersivi e dell’accumulo delle incrostazioni di calcare. Anche la mancata aereazione può essere una causa della formazione dei cattivi odori all’interno degli ambienti domestici, tra cui cucina e bagno.

Come dire addio alla puzza grazie al metodo del panno sul termosifone?

Come dire definitivamente addio agli odori in casa? C’è un metodo che consente di combattere i cattivi odori in casa. È sufficiente mettere in atto alcuni accorgimenti e disporre di prodotti (naturali e non inquinanti), che permettono di combattere i cattivi odori che si formano in casa.

Uno dei metodi più efficaci ed economico è quello del panno sul termosifone. Basta inumidire un panno con oli essenziali per inebriare la casa con un profumo inebriante. Basta inumidire il panno di microfibra con qualche goccia di olio essenziale di lavanda o di mandarino per dire definitivamente addio all’odore sgradevole.

In alternativa agli oli essenziali è possibile ricorrere all’utilizzo dell’alloro, che può essere reperito facilmente in dispensa. Basta preparare un infuso o un decotto di foglie di alloro, che può essere utilizzato per inumidire il panno e posto sul termosifone.

Oltre agli oli essenziali o alle foglie di alloro, il panno deve essere inumidito con agrumi e succo di limone per profumare l’ambiente. L’odore gradevole sarà ancora più intenso nel caso in cui il termosifone sia acceso: con il calore del termosifone il liquido e la fragranza del panno inumidito cominceranno ad evaporare, sprigionando un buon profumo in tutta la casa.