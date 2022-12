Nessuno come la Juventus: sono 27 i bianconeri campioni del mondo

Con il trionfo dell’Argentina in Qatar festeggia anche la Juventus che diventa il club con più calciatori ad essere diventati campioni del mondo.

Il trionfo Albiceleste ha portato alla vittoria anche Paredes e Di Maria, sono 27 nel complesso i bianconeri che nel tempo si sono laureati campioni del mondo con le varie nazionali.



Storicamente la Juventus è il club che ha sempre fornito il maggior numero di calciatori alla nazionale italiana e le quattro edizioni del mondiale vinte dagli azzurri sono state decisamente a tratti bianconeri.

Sono tre i calciatori che invece hanno alzato la coppa più prestigiosa del mondo mentre erano tesserati con la Juventus, Di Maria e Paredes si aggiungono alla lista portando anche la nazionale argentina in questa speciale e particolare classifica.

Il mondiale di Angel Di Maria è stato decisamente in ombra fino a ieri, Scaloni però lo ha mandato in campo a sorpresa nella finale contro la Francia ed il numero 11 non ha deluso le attese risultando uno dei migliori in campo e contribuendo alla vittoria con il gol del momentaneo 2-0.

Torneo con più ombre che luci invece per Leandro Paredes che dopo aver iniziato come titolare e perno del centrocampo ha terminato come riserva di lusso allo straordinario Enzo Fernandez.

Il numero 32 bianconero però ieri ha avuto il merito di segnare il calcio di rigore contribuendo al trionfo dell’Albiceleste.

Con Di Maria e Paredes, 27 bianconeri sul tetto del mondo: nessuno come la #Juve https://t.co/UVsqIv0lYN — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 19, 2022

Da Zidane a Paredes, passando per Del Piero, Matuidi e Zoff, sono 27 i bianconeri campioni del mondo: nessuno come la Juventus

Lo speciale record raggiunto dalla Juventus parte dal 1934 quando l’Italia vinse il suo primo mondiale grazie al contributo di Monti, Ferrari, Orsi, Bertolini, Combi, Rosetta, Varglien e Caligaris.

Gli azzurri fecero il bis nel 1938 e la Juventus contribuì al successo italiano con la coppia di difensori centrali formata da Alfredo Foni e Pietro Rava.



Sono addirittura sei i bianconeri che hanno alzato la coppa del mondo nell’estate del 1982 e si tratta di Zoff, Cabrini, Tardelli, Scirea, Gentile e Rossi.

“Pablito” chiuse il trofeo con il titolo di capocannoniere segnando ben sei reti.

Nella Francia che vinse il mondiale del 1998 il protagonista fu Zinedine Zidane, rimasto nei cuori dei tifosi bianconeri, che trionfò insieme al compagno di club Didier Deschamps.



L’Italia vinse il suo quarto mondiale nel 2006 ed anche in quella occasione il blocco juventino fu determinante con Camoranesi, Del Piero, Buffon, Cannavaro e Zambrotta.

Pilastro della nazionale francese che vinse a Mosca nel 2018 era invece Blaise Matuidi, ieri Paredes e Di Maria hanno contribuito ad incrementare questo particolare record.