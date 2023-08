Elon Musk ha comunicato tramite i social che il famoso incontro di lotta che dovrà avvenire con il suo più grande rivale, Mark Zuckerberg, si terrà in Italia. Il ministro Sangiuliano ha però affermato che non si terrà a Roma.

Musk ha affermato che il combattimento sarà una rievocazione storica, che metterà in evidenza la cultura italiana. La location avrà caratteristiche epiche.

Al centro dell’attenzione mediatica vi è lo scontro epico tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Duello partito da una provocazione di Elon Musk dopo la diffusione della notizia da parte di Meta, consistente nella volontà di Zuckerberg di dar vita ad un social di nome Threads che sarà il rivale di Twitter.

A sorpresa Zuckerberg ha accettato la provocazione, in quanto anche lui appassionato di arti marziali.

I due combatteranno a corpo libero all’interno di una gabbia.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023