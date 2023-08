Uccise la fidanzata 16enne Noemi Durini, Lucio Marzo fermato ubriaco alla guida: era in permesso premio

Per l’omicidio di Noemi Durini, avvenuto a Castrignano del Capo il 3 settembre 2017, è stato condannato il fidanzato a 18 anni e 8 mesi di carcere.

Il killer di Noemi Durini fermato ubriaco alla guida: era in permesso premio

È stati fermato dagli agenti della stradale di Cagliari nel corso di un controllo come tanti se ne fanno sulle strade del nostro Paese, ma quando gli agenti gli hanno intimato l’alt, ha tentato di scappare, prima a bordo della vettura e poi a piedi. A quel punto, gli uomini della stradale lo hanno seguito e – controllando i documenti – hanno intuito i motivi della tentata fuga. Alla guida di quell’auto c’era infatti Lucio Marzo, 24 anni, condannato in via definitiva a 18 anni e 8 mesi per l’omicidio della fidanzata, all’epoca 16enne, Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017 a Castrignano del Capo (Lecce). Lucio Marzo, che sta scontando la sua pena nel carcere di Quartucciu, era in permesso premio per lavorare in un esercizio commerciale a Sarroch, ma l’uso dell’auto gli era stato vietato.

Gli agenti lo hanno sottoposto all’alcol test, al quale è risultato positivo. Per il 24enne è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

L’omicidio di Noemi Durini

È il 3 settembre del 2017, quando Noemi Durini, 16 anni, incontra il suo ragazzi, Lucio Marzo, che di anni ne ha 17. Quella mattina. forse dopo l’ennesima discussione, il 17enne colpisce Noemi con sassi e a coltellate, poi la seppellisce, ancora viva, come confermato dall’autopsia, sotto un cumulo di pietre nelle campagne di Castrignano, dove verrà ritrovata 10 giorni dopo.

La mattina del 3 settembre i genitori di Noemi sporgono denuncia di scomparsa, sperando in una fuga adolescenziale. Con il passare dei giorni, gli inquirenti sospettano l’omicidio.

Lucio Marzo crolla e confessa di aver ucciso Noemi disegnando il coltello con cui aveva colpito la ragazza. I genitori del 17enne vengono informati del ritrovamento del corpo dall’inviata della trasmissione di Raitre, Chi l’ha visto?