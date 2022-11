Elon Musk avvia una battaglia contro i profili falsi di Twitter

Elon Musk si scaglia contro gli account falsi presenti su Twitter. Si dovrà pagare, inoltre, 8 dollari per un account verificato.

Inizia la stretta di Elon Musk contro i profili falsi di Twitter. Il nuovo proprietario della piattaforma di microblogging, infatti, annuncia che ci sarà un controllo ferrato sugli account fake e che, a ogni cambio nome, i profili verificati perderanno la loro spunta blu, la quale potrà essere recuperata previo pagamento di 8 dollari.

Twitter, Elon Musk contro i profili falsi

Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, ha avviato la trasformazione del social network a ritmi serrati, twittando annunci alla rinfusa e battute, sullo sfondo dei licenziamenti avviati dall’imprenditore.

Martedì ha parlato del suo primo grande progetto: un abbonamento da 8 dollari al mese per gli utenti che desiderano che il proprio account venga certificato come autentico.

Il nuovo amministratore delegato vuole unire Twitter Blue – un abbonamento a funzionalità a pagamento da 5 dollari al mese – e la possibilità di verificare e certificare la sua identità.

Attualmente, solo alcuni profili possono richiedere la spunta di autenticità, inclusi governi, aziende, media, personalità politiche, culturali o sportive, ecc.

Gli abbonati avranno altri vantaggi: i loro tweet appariranno nel feed con elevata priorità, potranno postare video più lunghi, saranno esposti a metà della pubblicità e avranno accesso ad articoli gratuiti su siti di notizie, come riferito dallo stesso Elon Musk.

La nuova offerta dovrebbe aiutare la piattaforma a combattere gli account falsi e a diversificare le sue fonti di reddito. Il suo modello di business dipende per il 90% dalla pubblicità.

Le critiche scaturite dopo l’annuncio

L’idea stessa di dover pagare per far certificare il proprio account ha suscitato molte critiche. “Se tutti acquistano un badge di verifica, ci sarà un problema con la credibilità delle informazioni“, ha twittato Pranay Pathole, un ingegnere e fan del multimiliardario.

“Fare appello agli utenti di Twitter per fare più soldi può essere la strategia giusta, ma la verifica non è ciò per cui devi pagare“, ha commentato Jasmine Enberg, analista di Insider Intelligence. “La certificazione dovrebbe garantire l’autenticità degli account e delle conversazioni sulla piattaforma, non è uno strumento premium“, ha aggiunto.

Secondo The Verge, Elon Musk ha inizialmente pensato di aumentare il prezzo dell’abbonamento mensile a 20 dollari. “Venti dollari al mese per tenere il mio badge blu? Fa***lo, dovrebbero pagare me invece. Se ciò accade, me ne vado“, ha twittato lunedì l’autore di bestseller Stephen King.

Twitter ha perso quasi un milione di utenti dopo l’acquisizione da parte del multimiliardario

Secondo le stime di Bot Sentinel, più di 875.000 utenti hanno disattivato i propri account tra il 27 ottobre e il 1° novembre 2022. Si tratta di più del doppio delle cifre solitamente osservato. Inoltre, quasi mezzo milione di profili sono stati sospesi.

Dall’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk il 27 ottobre, ufficializzata da un tweet del miliardario che dichiarava che “l’uccellino è stato liberato“, molti utenti hanno minacciato di lasciare il social network per mostrare la loro insoddisfazione.

Minacce spesso fatte ma raramente portate a termine. Tuttavia, questa volta, i nuovi dati suggeriscono che un numero significativo di utenti ha lasciato la piattaforma.