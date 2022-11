Siamo nello stato americano del Delaware dove una donna ha vinto alla lotteria per ben due volte cifre importanti a distanza di una sola settimana.

Cambiamo continente, lasciamo l’Italia per andare a scoprire cosa succede in America. Nel Delaware una signora è riuscita a vincere per ben due volte di fila alla lotteria, acquistando i biglietti a distanza di una settimana dalla prima vincita. Gran parte della vincita finirà nel fondo pensione.

Vince alla lotteria due volte di seguito a distanza di una settimana

La ruota della fortuna gira per tutti prima o poi e alcune volte gira più di una volta a nostro favore. L’esempio lampante di questo modo di dire si è visto in questi giorni in Delaware, stato americano, dove una donna è riuscita a vincere per ben due volte cifre importanti a pochi giorni di distanza.

Secondo quanto riportato dai media e dai giornali del luogo, la donna è riuscita a vincere, per puro caso, due cifre molto importanti a distanza di una sola settimana. Un risultato non da poco che le ha permesso di portarsi a casa una cifra economica considerevole.

Come sono andati i fatti

La donna, una signora di settanta anni, ha raccontato che la prima vincita è avvenuta con un vero e proprio colpo fortuna. La signora si era infatti recata a fare benzina ed ha scelto di acquistare due biglietti gratta e vinci, per puro caso, del gioco chiamato Instant Games. Quando ha grattato i due biglietti si è accorta che uno di questi era vincente e le regalava ben 100 mila dollari.

La donna, originaria di Neewark, ha effettuato questa vincita a metà ottobre ma ha scelto di aspettare qualche giorno prima di recarsi ad incassare la somma vinta. Ha infatti atteso ben una settimana recandosi al quartier generale della lotteria situato a Dover, capitale dello stato americano Delaware, solamente il 20 ottobre 2022.

Si è recata qui, a Dover, insieme ad un’amica e si è fatta consegnare l’intero premio vinto. Sulla strada di ritorno verso casa ha scelto di fermarsi in un minimarket e in questo minimarket ha scelto di tentare nuovamente la fortuna regalandosi altri tre biglietti.

Questa volta però ha scelto di cambiare gioco e di giocare alla lotteria Serious Money. Uno di questi tre biglietti acquistati è risultato essere un biglietto vincente, che prevedeva in premio ben 300 mila dollari. La donna aveva vinto un’altra volta, la fortuna aveva girato nuovamente a suo favore.

La signora, che ha scelto di mantenere l’anonimato, ha raccontato che lei e la sua amica erano del tutto incredule davanti a ciò che era appena capitato, tanto che si sono dovute sedere qualche momento per potersi riprendere e assicurarsi che realmente il biglietto era nuovamente vincente.

La donna inoltre ha dichiarato che ha intenzione di voler mettere in un fondo pensione per la sua vecchiaia gran parte dei soldi vinti alla lotteria. E chissà che nei prossimi giorni la fortuna non torni ancora a girare dalla sua parte regalandole un nuovo biglietto vincente, in fondo si dice “non c’è due senza tre”.