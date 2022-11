Noemi Bocchi, la frecciatina da Chanel che non è sfuggita a nessuno | VIDEO

Chanel Totti sembra aver voluto mandare una frecciatina a Noemi Bocchi in un suo video pubblicato su Tik Tok. Ecco il filmato.

Noemi Bocchi è la nuova compagna dell’ex calciatore della Roma, Francesco Totti e in questi ultimi mesi tutte le riviste di gossip non hanno fatto altro che parlare di lei, dopo la separazione dell’uomo da Ilary Blasi.

Come ha ammesso lo stesso Totti sul Corriere della Sera, la frequentazione con Noemi è avvenuta a seguito del tradimento che la Blasi avrebbe commesso nei suoi confronti, con un uomo molto diverso da lui.

Noemi Bocchi: ecco la frecciatina di Chanel Totti

Per questo motivo, a partire da Capodanno, l’indimenticabile capitano giallorosso ha deciso di intraprende con lei una relazione anche se il primo incontro è avvenuto nel 2021 ad un torneo di padel.

In questi mesi la donna è stata sotto ai riflettori per via della vicenda tra la Blasi e Totti e sappiamo che come lavoro svolge quello di designer floreale e che è molto rinomata negli ambienti romani.

Inoltre, anche lei ha alle spalle un matrimonio, quello con Matteo Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli Calcio, con cui ha avuto due figli e adesso sta come il suo compagno, chiedendo il divorzio.

Classe 1988, Noemi è laureata in Economia Aziendale e Bancaria, ed ha lavorato presso l’azienda dell’ex marito per un breve periodo per poi essere estromessa dal suo ruolo, come indicano alcune indiscrezioni.

Nelle scorse settimane, la Bocchi è stata chiamata in udienza per un processo nei confronti di suo marito, come persona informata sui fatti e dopo essere stata interrogata si è trovata davanti tanti paparazzi e giornalisti.

In questa occasione, la donna ha chiesto di lasciarla in pace e di sentirsi offesa e stressata per la continua pressione mediatica e per il tormento che sta ricevendo dopo l’esposizione avuta dalla storia con Totti.

Nelle ultime settimane, però, Noemi si è fatta vedere in più occasioni in compagnia dell’ex giallorosso e con lei ci sono stati anche i figli del calciatore, in alcune occasioni speciali, come il 46° compleanno di Totti.

Proprio Chanel Totti, secondogenita di Francesco e di Ilary, sembra aver pubblicato su Tik Tok un video che può essere visto come una frecciatina proprio alla nuova compagna di suo padre.

La ragazza, dopo la separazione dei genitori, è diventata una vera e propria star del web e grazie ai suoi video ha rivelato alcuni particolari sulla sua famiglia come la fuga del gatto Alfio e la notizia che non vede spesso suo fratello.

Sebbene in molti hanno pensato che tra i due potesse esserci dell’astio, le voci sono state messe a tacere quando senza nessuno dei loro due genitori, Chanel e Cristian si sono presentati allo Stadio Olimpico, assieme per assistere al derby tra Roma e Lazio nel giorno del diciassettesimo compleanno di Cristian.

Il video della giovane Totti

Ma se papà Totti ha fatto una sorpresa a suo figlio, facendo trasmettere sugli schermi dello Stadio Olimpico le immagini del suo primogenito in sua compagnia per fargli tanti auguri, Chanel ha pubblicato un video sui social molto particolare.

La ragazza, usando filtri, si è ripresa utilizzando come sottofondo una versione velocizzata della canzone Sister (Pastiglie) della cantante Chadia Rodriguez, le cui parole hanno fatto pensare ad un messaggio contro Noemi Bocchi.

“Sister staccala dal blister

Vogliamo spaccare, finire sulle riviste, là

Nata per fare successo fuori dall’ombra” Ma Chanel Totti con la canzone Sister di Chadia ha voluto mandare una frecciatina a Noemi ? PIC.TWITTER.COM/NAE9P5VDB9 — Ginevra (@Ginevracasalin) NOVEMBER 7, 2022

Questa parte del testo per molti utenti del web è stato un chiaro riferimento alla storia di suo padre e di Noemi, e Chanel avrebbe utilizzato il brano per dire la sua sulla presenza della bocchi nella vita di suo padre.

La giovane Totti, però, ha spesso utilizzato canzoni in questi mesi che hanno fatto pensare che siano frecciatine contro la nuova campagna di suo padre o contro i suoi stessi genitori e la situazione famigliare che sta vivendo.

C’è chi pensa che siano solo coincidenze dato che sono brani diffusi tra i giovani e chi, invece, pensa che non siano per niente casuali.