Elon Musk annuncia le sue dimissioni da CEO di Twitter

By

Elon Musk è alla ricerca di un suo sostituto che possa prendere in mano Twitter e portarlo a raggiungere gli obiettivi che il proprietario si è prefisso, ha perciò annunciato le sue dimissioni che si ufficializzeranno non appena troverà un nuovo CEO.

Elon Musk è diventato il proprietario di Twitter quest’anno e da subito ha preso in mano il social network portando non pochi cambiamenti, gli ultimi sono stati presentati proprio nella giornata di ieri negando la possibilità agli utenti di condividere link di altri social network nei Tweet normali e nelle biografie dei profili Twitter. Ha poi annunciato la volontà di dimettersi dal ruolo di CEO non appena troverà un altro candidato idoneo a prendere il suo posto, rimanendo comunque attivo nel guidare il team del software.

Elon Musk e l’annuncio delle dimissioni

Nelle scorse ore Elon Musk aveva lanciato, sul suo profilo ufficiale Twitter, l’ennesima provocazione agli utenti. In questo nuovo Tweet era presente un sondaggio in cui chiedeva ai suoi followers di esprimersi in merito alla sua carica di CEO di Twitter, cioè ha chiesto ai suoi followers se era il caso che mantenesse il suo ruolo di amministratore delegato o se invece doveva dimettersi.

Moltissimi dei suoi followers hanno aderito al sondaggio e a chiusura del sondaggio il 57,5% di loro aveva votato Sì, secondo loro Elon Musk doveva dimettersi dal ruolo di amministratore delegato dell’azienda Twitter. Mentre il 42,5% dei votanti si è dichiarato a favore del No, volendo che Elon Musk continui ad essere il CEO Twitter.

A seguito di questo sondaggio, Musk, ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni da amministratore delegato di Twitter mantenendo perciò la parola data ai suoi followers. Le dimissioni diventeranno effettive non appena sarà trovato un nuovo CEO per l’azienda.

Erano giorni che si susseguivano voci che Elon Musk stesse cercando un sostituto che potesse prendere il ruolo di amministratore delegato e guidare Twitter al raggiungimento dei suoi obiettivi. La notizia era stata appresa da fonti interne ed era poi stata riportata da diversi media statunitensi.

Durante l’annuncio delle sue dimissioni, Elon Musk ha però precisato che rimarrà comunque parte attiva in questa azienda occupandosi personalmente di dirigere il team dei software e dei server legati alla piattaforma social.

In perfetto stile Elon Musk

Questo comportamento non è insolito, infatti già più di una volta Elon Musk aveva utilizzato il suo profilo Twitter per prendere decisioni inerenti alla società di San Francisco.

L’ultima volta, Musk, si era confrontato con i suoi followers lanciando un sondaggio diverso, chiedeva infatti a loro di decidere se dovesse riammettere all’interno del social gli account dei vari giornalisti che erano stati sospesi nei giorni passati per aver violato la sua privacy.

Anche in quel caso l’esito era risultato positivo e quindi vince il rintegro dei giornalisti sulla piattaforma, cosa che è avvenuta.

Da quando c’è Elon Musk alla guida di Twitter sono stati diversi i cambiamenti che si sono susseguiti, l’ultimo lo abbiamo visto ieri, 20 dicembre 2022, quando il social network ha messo al bando i diversi link di piattaforme rivali, tra cui Facebook e Instagram, impedendo agli utenti di inserirli all’interno dei Tweet e delle biografie personali.

Ora non ci resta che aspettare di vedere chi prenderà il suo posto e a chi spetterà continuare il percorso di cambiamento intrapreso da uno dei social network più famosi al mondo.