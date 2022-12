Zelensky vola da Biden per rafforzare le difese ucraine

Il conflitto procede senza sosta. Nel suo 301esimo giorno di guerra, il presidente dell’Ucraina, Zelensky, vola verso la Casa Bianca per poter incontrare Biden e cercare di rafforzare le capacità di difesa del suo Paese; dall’inizio del conflitto, è il suo primo viaggio all’estero.

Direttamente da Washington, il presidente degli Stati Uniti comunica che fino a quando sarà necessario daranno sostegno a Kiev e all’intera popolazione ucraina.

Zelensky vola verso Washington

Dal 24 febbraio, data dell’inizio del conflitto in Ucraina, il presidente Zelensky non si era mai allontanato per un viaggio all’estero, ma al 301esimo giorno di incessanti invasioni ha deciso di partire verso gli Stati Uniti per incontrare Biden e poter discutete del nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che includono anche i missili Patriot.

Il viaggio verso Washington è anche l’occasione per poter ringraziare di presenza dei miliardi di aiuti ricevuti ma al contempo per richiedere nuovi aiuti e nuove armi.

“Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell’Ucraina”.

Queste le parole scritte attraverso un post su Twitter dal presidente Zelensky, spiegando che Joe Biden durante il Congresso parlerà della cooperazione tra gli USA e l’Ucraina.

Il sostegno di Joe Biden all’Ucraina

Mentre il conflitto tra la Russia e l’Ucraina giunge al 301esimo giorno, il presidente Volodymyr Zelensky vola a Washington per incontrare alla Casa Bianca Joe Biden e partecipare al Congresso.

Un alto funzionario americano, ha dichiarato che la visita del leader ucraino è molto importante, quasi a voler essere un messaggio da parte degli Stati Uniti rivolto alla Russia e al mondo intero:

“Aiuteremo l’Ucraina fino a quando sarà necessario”.

Queste sono state le parole dichiarate da persone vicine al presidente americano, i quali hanno pure annunciato un nuovo pacchetto di armi da circa 1,8 miliardi di dollari che per la prima volta includerà i missili Patriot e anche delle bombe “intelligenti”.

Inoltre, la presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha reso pubblica una lettera destinata al presidente dell’Ucraina, invitandolo a parlare in prima persona al Congresso previsto nella data odierna:

“la lotta per l’Ucraina è la lotta per la democrazia stessa”.

Queste sono un breve estratto delle parole scritte da Pelosi; nel post condiviso su Twitter, Zelensky, mentre si trova in viaggio verso Washington, inoltre, ha fatto sapere che farà un discorso ai presenti e terrà una serie di eventi bilaterali. Un incontro, quindi, molto importante e atteso quello delle prossime ore.