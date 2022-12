Termosifoni in acciaio o alluminio, cosa consuma di più? Erano convinti tutti del contrario

Termosifoni, quali scegliere: quelli in acciaio o in alluminio? E soprattutto, quale consuma di più? Proprio loro. Eppure tutti erano convinti del contrario.

Chi ha i caloriferi, sa bene che essi possono essere realizzati con materiali diversi. Ci sono per esempio, quelli in acciaio e quelli in alluminio: ma quale consuma di più? La risposta ti sorprenderà.

Termosifoni: l’accessorio d’arredo più amato dagli italiani

I termosifoni sono sicuramente tra gli accessori di arredo più amati dagli italiani. In qualsiasi casa troviamo almeno un radiatore utilizzato spesso non solo per riscaldare l’ambiente ma anche come complemento di arredo.

Più si va avanti con la tecnologia, più termosifoni moderni vengono realizzati. Dal design particolare, gli italiani talvolta li prediligono più per abbellire la propria abitazione che per renderla calda.

Indipendentemente però dalle caratteristiche estetiche, i termosifoni hanno un solo scopo, quello di procurare calore. La fisica ce lo insegna: la propagazione del calore può avvenire con metodiche diverse a seconda anche del materiale che fa da tramite.

A questo proposito, sappiamo che i termosifoni sono realizzati con materiali diversi: li troviamo in ghisa, in acciaio e in alluminio. Sai che il materiale può essere determinante anche per il costo in bolletta? Per esempio, sei al corrente di quale tra i termosifoni in acciaio o in alluminio consuma di più? Se la risposta è no, te lo diciamo noi. Non ci crederesti mai.

Radiatori in acciaio o alluminio: quale consuma di più

Come abbiamo detto poc’anzi, i termosifoni sono presenti nelle case di tutti gli italiani. Spesso quelle più vecchie o non sottoposte a ristrutturazione, presentano ancora termosifoni in ghisa, materiale questo che indubbiamente è in grado di trattenere meglio il calore.

Chi è in procinto però di ristrutturare casa o di effettuare dei lavori interni, opterà per un radiatore moderno, realizzato di solito in acciaio o in alluminio: ma qual è la differenza tra questi due materiali? Quale riscalda di più? E soprattutto, quale permette di consumare di meno?

Scegliere il termosifone è una delle cose più importanti da fare quando si ristruttura casa. Riscaldare l’ambiente è essenziale per godersi al 100% la propria abitazione senza patire il freddo.

Ma bisogna guardare anche al lato pratico: il risparmio in bolletta. Cosa scegliere dunque, tra un termosifone in acciaio e uno in alluminio? Entrambi presentano pro e contro. Cominciamo dai termosifoni in acciaio.

Sicuramente, questo materiale permette un rapido riscaldamento che si mantiene piuttosto costante a lungo nell’abitazione. Lo svantaggio è senza dubbio il prezzo: l’investimento iniziale non è di poco conto. Pensa che un termosifone in acciaio può costare tra i 200 e 400 euro (da considerare anche il numero degli elementi, per cui il prezzo può lievitare) e dunque 100 euro in più rispetto a quelli in ghisa.

Generalmente, i costruttori consigliano di acquistare i termosifoni in acciaio solo se si possiede una casa molto grande. Il lato positivo? Sono vantaggiosi per una ragione: perché non hanno bisogno di continua manutenzione.

Passiamo ora ai termosifoni in alluminio. Rispetto a quelli di cui abbiamo parlato fino ad ora, questo materiale è molto più economico. Un radiatore in alluminio costa all’incirca 100 o 200 euro però ha anche una resa inferiore.

Sicuramente il termosifone in alluminio si scalda molto più velocemente rispetto a quello in acciaio però si raffredda anche prima. Questa tipologia di termosifone è indicata per chi lo deve collocare in stanze piccole perché ovviamente il calore si manterrà più a lungo rispetto alle stanze di grandi dimensioni.

Considera poi che i termosifoni in alluminio sono anche più rumorosi rispetto ai termosifoni in acciaio o in ghisa, quindi generalmente se ne sconsiglia l’installazione delle stanze da letto.

Dunque, tornando al nocciolo della questione: quale termosifone scegliere, quello in acciaio o quello in alluminio? Sicuramente entrambi presentano dei pro e contro ma gli esperti installatori ritengono che i termosifoni in alluminio, per quanto possano presentare degli svantaggi, siano quelli che a livello energetico consentono di avere un risparmio in bolletta di non poco conto.