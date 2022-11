Elly Schlein ha rotto gli indugi. In una diretta su Instagram, la ex vice governatrice dell’Emilia Romagna ha fatto sapere che non intende rimanere a guardare quello che succederà nel Partito democratico, anzi: “Con grande piacere” aderirà al percorso costituente e si candiderà alla segreteria.

Certo, non è che non abbia dettato delle condizioni per la sua candidatura, a iniziare dal fatto che non vorrà correre da sola ma che porterà dentro tutte le istanze di quei gruppi che non si sono sentiti abbastanza rappresentati dal partito. Ma intanto c’è, e le voci che circolavano, in pratica, non sono state smentite.

Schlein: “Ci sono per la corsa alla segreteria del Pd”

Con una diretta su Instagram, Elly Schlein, deputata ed ex vice presidentessa dell’Emilia Romagna, ha finalmente annunciato che non intende tirarsi indietro per la sfida che si presenta per il Congresso del Partito democratico. Anzi: è pronta a candidarsi per la segreteria.