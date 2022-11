Stefano De Martino, avete mai visto che bella la sorella? Piace più di Belen | FOTO

Stefano De Martino, ma della sorella ne vogliamo parlare? Che bomba! voi l’avete mai vista? Affascinante più di Belen. Ve la mostriamo.

Il conduttore partenopeo, protagonista di “Stasera tutto è possibile”, ha una sorella bellissima. Che bambola la cognata di Belen.

Stefano De Martino, il suo cuore è tornato a sorridere

Conduttore partenopeo di straordinario successo che deve la sua popolarità però non soltanto alla sua bravura che è innata ma anche alla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, Amici, è tra i personaggi più amati della televisione italiana.

Balzato agli onori del gossip per la sua relazione con Belen Rodriguez, di lui e dell’argentina si continua a parlare ancora oggi. Dopo un matrimonio che è naufragato, una riappacificazione durata qualche tempo e poi di nuovo il litigio, i due finalmente sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto e ad essere ancora una volta una famiglia.

Lui è felice, lei ancora di più dato che è ritornata ad indossare anche la fede nuziale. Insieme sono davvero stupendi. Stefano De Martino ha sempre cercato di ricostruire il suo matrimonio, di ritornare con Belen.

Per lui la famiglia è tutto, alla sua per esempio, quella di origine intendiamo, l’ex ballerino è particolarmente legato. A proposito di famiglia, sapete che De Martino ha una sorella che è uno schianto? Bella più di Belen.

Chi è la bellissima cognata di Belen Rodriguez

Fisico da modella, lunghi capelli scuri, gambe da urlo e seno prorompente, la sorella di Stefano De Martino è una bomba. Il suo nome è Adelaide ed è affascinante quasi quanto la più famosa cognata Belen Rodriguez.

Stefano e Adelaide sono l’uno innamorato dell’altra. Legati da un bene indescrivibile, la piccola di casa De Martino è la pupilla del vippone, la luce degli occhi del conduttore partenopeo.

Nata nel 1994 a Napoli, più precisamente a Torre Annunziata, da un po’ Adelaide si è trasferita a Milano in una casa tutta sua. Di professione fa l’influencer e la modella: ci crediamo, ha un fisico meraviglioso e un fascino senza eguali!

Da quanto ne sappiamo, è fidanzata con un attore napoletano, Emanuele Vicorito, un nome questo che non è sconosciuto agli appassionati delle serie TV. Vicorito ha partecipato infatti a Gomorra ed è un talentuoso artista partenopeo.

Adelaide è molto seguita sui social. Ha un seguito piuttosto importante su Instagram dove vanta oltre al 122.000 followers. Nel sul suo blog personale, questo rappresenta per lei la famosa piattaforma social, condivide momenti della sua quotidianità e anche scatti più intimi, quelli personali e privati, come le immagini con la adorata nonna o con il meraviglioso nipotino Santiago.

Non si nasconde dai riflettori e dai paparazzi, Adelaide, che vuole sfondare nel mondo dello spettacolo e in questo senso Belen e Stefano possono farle sicuramente da apripista. 28 anni compiuti da poco, Adelaide è uno spettacolo.

Secondo alcune indiscrezioni, Adelaide ha un rapporto meraviglioso non soltanto con Stefano ma anche con Belen. Con la sua famosa cognata andrebbe d’amore e d’accordo. Le due spesso sono state paparazzate anche insieme in giro per Milano a fare shopping o a mangiare in sofisticati locali.

Il senso di famiglia e di unione che i De Martino hanno trasmesso ai loro figli è evidente: i loro due capolavori, Stefano e Adelaide, ne sono l’esempio lampante. I due fratelli tentano di vivere relazioni sane a prescindere dalla fama e dalla popolarità che spesso possono essere controproducenti.