Codice della strada, nuovo obbligo: 1000 € di multa se ti vedono

Quante vite sono state spezzate per inadempienze alle regole del codice della strada? Molte, come purtroppo tutti sappiamo. Per questo è stato introdotto un nuovo obbligo: per la sicurezza sia dei pedoni sia di automobilisti e motociclisti. Nel caso in cui non si rispettasse tale regolamento, si rischia fino a 1000 € di multa. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Guidare responsabilmente è tra le cose fondamentali di cui chiunque dovrebbe avere coscienza. Spesso, quando si accumula esperienza in fatto di guida, può capitare di prestare meno attenzione a ciò da cui si è circondati quando si è al volante e ritrovarsi, così, coinvolti in spiacevoli incidenti di percorso. In tutti i sensi.

Un altro aspetto molto importante è l’informazione. È vero che il codice della strada, a grandi linee, è sempre lo stesso, ma può capitare, come in questo caso, che venga rivisto, per garantire la sicurezza a tutti i cittadini. È buona norma, dunque, restare sempre aggiornati rispetto a tale argomento in quanto, se si viene presi alla sprovvista, in caso di reato è possibile incorrere al pagamento di una multa dai costi molto elevati.

Di recente, infatti, l’articolo 191 del codice stradale – inerente al comportamento del conducente nei confronti dei pedoni – ha subito una lieve variazione, e l’infrazione di esso può costare il pagamento di una contravvenzione che può arrivare fino a 1000 €. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Codice della strada: ecco che cosa è cambiato

Il decreto Infrastrutture e Trasporti varato dal governo Conte ha apportato un’importante modifica all’articolo 191 del codice della strada. Esso si riferisce al comportamento che ciascun conducente deve adottare con i pedoni in presenza delle strisce pedonali.

Fino a qualche tempo fa, era obbligatorio dare la precedenza a tutti coloro i quali fossero già in procinto di attraversare e che, dunque, avessero già calpestato la prima parte delle strisce pedonali. Ad oggi, la legge è lievemente cambiata.

Stando alla nuova regolamentazione dell’articolo 191 del codice della strada, infatti, il pedone ha diritto alla precedenza anche se non ha ancora iniziato a percorrere il tratto di carreggiata con le strisce pedonale. Colui che si trova alla guida, dunque, deve assolutamente fermarsi, anche se i pedoni si trovano in prossimità dell’attraversamento.

Questo vale, ovviamente, ovunque siano presenti le strisce pedonali. In caso di semaforo rosso o di assenza di strisce, ad avere la precedenza sono, ovviamente, i veicoli.

La multa è assicurata

È necessario tenere bene a mente, dunque, la suddetta modifica del codice della strada. Ma che cosa accade se la legge non viene rispettata? Oltre ai potenziali danni in cui si rischia di incorrere in caso di incidente, il conducente non solo vedrebbe sottrarsi dai 4 agli 8 punti sulla patente, ma sarebbe anche soggetto a una contravvenzione.

Il costo della multa può essere compreso tra un minimo di 167 € e un massimo di 655 €. Tali cifre, però, come prevede l’articolo 2043 del codice civile, possono anche notevolmente aumentare, a causa dei risarcimenti dei danni causati.

Nell’estremo caso in cui si verificasse un omicidio stradale, invece, non sarebbe più una causa civile, bensì penale.