Elisabetta II fa un regalo ai sudditi e si affaccia dal balcone reale

Grande festa alla corte del Regno Unito per il settantesimo anno di regno della regina Elisabetta II. La sovrana, infatti, si è affacciata al balcone del palazzo l’ultimo giorno di festeggiamenti, rallegrando il suo popolo che la acclamava.

La regina aveva saltato gli eventi di venerdì e sabato – un servizio di ringraziamento alla Cattedrale di Saint Paul e un pomeriggio all’ippodromo di Epsom – dopo aver avuto dei disagi che non le hanno permesso di presenziare agli eventi.

La regina è stata affiancata da tre generazioni della sua famiglia: il principe Carlo e sua moglie Camilla, la duchessa di Cornovaglia, così come il principe William e Catherine, la duchessa di Cambridge e i loro tre figli – per la gioia di migliaia di persone che si erano radunati lungo il Mall per l’irripetibile evento giubilare.

La folla si è fatta sentire quando la monarca 96enne – vestita con un completo verde vivace e con in mano il suo bastone – si è affacciata al balcone con un ampio sorriso, dedicato a tutti i fieri sostenitori patriottici dellla Union Jack che sventolavano bandiera davanti a lei.

In un messaggio diffuso da Buckingham Palace, la regina ha affermato di essere “profondamente commossa” da tutte le persone che si sono riunite sia in occasione di eventi a Londra che in altre zone del Regno Unito per celebrare la sua pietra miliare.

